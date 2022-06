Albenga: nel mese di luglio l’Osteria del Tempo Stretto propone quattro gustose serate a tema con le erbe spontanee, la cucina pugliese, le acciughe e una grigliata in giardino

L’osteria del Tempo Stretto propone per il mese di luglio un ricco calendario di serate a tema. Il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, preparati dalla chef Cinzia Chiappori, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. I vini saranno raccontati e serviti dalla sommelier Miranda Moroni.

Questo il calendario per gustare piatti deliziosi e scoprire storie e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia:

Giovedì 7 luglio serata con la cuoca selvatica, Eleonora Matarrese

Menù

· Panissa fritta e verdure in pastella leggera

· Tiepido di gamberi, calamari e cozze con insalatina di zucchine trombette di Albenga e timo

· Pansotti di ortiche e ricotta artigianale con sugo di noci

· Bocconcini di orata e erbette alimurgiche raccolte da Eleonora

· Valleggia sacher

€40 bevande escluse

14 luglio "Grigliata in giardino"

Menù

· Antipasto misto

· Salsiccia ai 3 sapori

· Alette di pollo saporite

· Costine in salsa bbq

· Picanha

· Ratatuia e patate di montagna alla paprika

· Sorbetto alla pesca e Pigato con amaretti di Sassello

35 euro bevande escluse

21 luglio serata pugliese con i vini dell'azienda Domus Hortae

Menù

· Pettole e verdure in pastella leggera vino in abbinamento: bombino bianco "Kimere"

· Baccalà mantecato su nido di cime di rapa vino in abbinamento: minutolo Ti esti'

· Involtino di peperoni con acciughe del cantabrico e stracciatella pugliese vino in abbinamento: nero di troia rosato "Kia ros"

· Strozzapreti con ragù di calamaro ripieno vino in abbinamento: nero di troia riserva "Kalinero"

· Intorchiate con salsa calda alla vaniglia vino in abbinamento: nero di troia passito "Fa#"

I vini verranno raccontati da Giuseppe Pastorino

€45 bevande incluse

28 luglio "Le acciughe"

Menù

· Acciughe sott'olio del mar cantabrico, burro artigianale e pane croccante

· Acciughe fritte con salsa mediterranea

· Acciughe in carpione leggero

· Trenette ammollicate con le acciughe

· Bagnun di acciughe con gallette del pescatore

· Semifreddo all'amaretto di Sassello con cioccolato fuso

€35 bevande escluse

Il servizio inizierà alle ore 20.30.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.