Orientamenti, il link per guardare l’incontro di Jovanotti con gli studenti liguri

E’ on line sul sito di Orientamenti QUI il video dell’incontro on line con Lorenzo Jovanotti, ospite lunedì scorso di Orientamenti Summer.

Sono stati selezionati i passaggi salienti del dialogo avuto con gli studenti nell'ambito dell'incontro in cui l'artista, senza risparmiarsi, ha declinato per loro il tema del ‘care’ dal punto di vista del talento, dell’ambiente, delle competenze. Tanti aneddoti, tanti consigli e tanti spunti per i 5mila giovani che hanno seguito in diretta l’intero evento. Ora la sintesi è a disposizione di tutti. Lorenzo Jovanotti sarà in Liguria il prossimo 17 luglio a Villanova d’Albenga con il suo Jova Beach Party.