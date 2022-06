Pnrr, Savona ammessa al finanziamento per il bando sull’efficientamento energetico del teatro "Chiabrera"

Nei giorni della consegna lavori del progetto di valorizzazione del Chiabrera e riqualificazione di piazza Diaz, il comune di Savona riceve la notizia di essere stato ammesso al finanziamento Pnrr per i lavori di efficientemente energetico del teatro.

“Siamo molto soddisfatti - dice l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco - con questa tranche di finanziamenti da 400mila euro saremo in grado di completare al 100% tutti i lavori di cui il nostro bellissimo teatro aveva bisogno. Siamo anche orgogliosi, e di questo ringraziamo anche gli Uffici, del posizionamento in graduatoria: il nostro progetto è arrivato 27esimo su 348”.

Il restyling del Chiabrera e della piazza sta iniziando, spiega ancora l’assessore Becco: “Abbiamo appena consegnato piazza Diaz all’impresa che si occuperà dei lavori. A breve avremo il cronoprogramma ma sappiamo già che il cantiere aprirà nel giro di una decina di giorni”.

Per quanto riguarda i bandi e i finanziamenti, l’assessore Becco spiega: “Il nostro scopo è quello di far convergere sul medesimo obiettivo tutti i finanziamenti che era possibile intercettare, proprio per arrivare al completamento di tutte le opere necessarie”.

In questo caso abbiamo delle risorse già stanziate del Fondo Strategico per un importo complessivo di 1 milione e mezzo, lavori per i quali è stata fatta la consegna di piazza Diaz che riguardano: riqualificazione di piazza Diaz e adeguamento normativo di alcuni spazi interni per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, in particolare per la Sala del Ridotto

Prima di quest’ultimo bando Pnrr l’amministrazione si era aggiudicata anche il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo (67mila euro) per completare le progettazioni già in atto sul Chiabrera al fine di ottenere una struttura adeguata alle normative in materia energetica, impiantistica e per provvedere a una rifunzionalizzazione degli spazi accessori alla sala teatrale.