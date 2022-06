Ricorso al Tar per la raccolta rifiuti a Savona, le prime classificate contestano l'immissione alla gara di Iren e Sat

Oltre a resistere al ricorso di Iren e Sat, i primi classificati, Egea Ambiente, Idealservice e Docks Lanterna, hanno proposto inolte un ricorso incidentale contestando la loro immissione alla gara.

Questo il dettaglio che sarebbe emerso nella lettera che il sindaco di Savona Marco Russo ha inviato al presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi e al presidente della prima commissione consiliare Andrea Bruzzone, in merito alla richiesta di convocazione di una commissione ad hoc sul tema della gestione dei rifiuti prima della sentenza del Tribunale Amministrativo Ligure sul bando di gara per la futura raccolta dei rifiuti porta a porta che verrà gestita da una New Co che subentrerà al 49% ad Ata.

"La discussione dei ricorsi è fissata per il prossimo 7 ottobre. Il Comune svolgerà le proprie difese nei tempi e nei modi previsti dalla procedura del contenzioso amministrativo" ha scritto il primo cittadino.

Quindi non ci sarebbero presenti sul tavolo "solo" le contestazioni mosse da Iren e Sat, cioè la composizione della commissione di gara, chiedendo l'annullamento della determina dirigenziale dello scorso 15 ottobre in merito alla nomina dei membri della stessa, l'annullamento del disciplinare di gara chiedendo di decretare l'inefficacia del contratto stipulato dalla rti classificata al primo posto oltre al risarcimento dei danni subiti e le criticità avanzate sulla valutazione tecnica dell'offerta.

Il raggruppamento temporaneo di impresa composto dalle tre aziende di Alba, Cuneo e Prato infatti non starà a guardare e oltre a resistere al Tar contesta la partecipazione al bando di Iren e Sat, mancandone, a loro dire, i presupposti.

Lo scorso 17 giugno nella prima udienza al Tribunale Amministrativo della Liguria era stata fissata l'udienza che vedeva quindi contrapposti il comune e l'associazione temporanea di impresa composta dalle due società che avevano presentato ricorso chiedendo in seconda battuta la sospensiva del bando. E in quell'occasione gli avvocati di Palazzo Sisto e di Sat/Iren avevano trovato un accordo con quest'ultimi che rinunceranno alla sospensiva (nel frattempo l'aggiudicazione però non potrà avvenire) facendo tirare un sospiro di sollievo al comune in merito alle tempistiche che rischiavano di allungarsi considerevolmente.

Fra più di tre mesi però il Tar dovrà ritrovarsi a decidere su una tematica che vede scontrarsi tre soggetti, con nel frattempo una città in piena estate in netta difficoltà sulla gestione. Per questo il sindaco insieme ad Ata sta cercando di trovare una quadra traghettando il periodo estivo.

"Naturalmente la proposizione del ricorso, indipendentemente dalla sua fondatezza, comporta un inevitabile slittamento dei tempi di avvio della Newco e, quindi, del nuovo sistema di raccolta, allontanando così la vera soluzione delle criticità di pulizia e raccolta di cui la città soffre e, quindi, ponendo a carico di Ata l'onere di sostenere il servizio fino al termine del procedimento amministrativo. Si tratta, evidentemente, di un compito arduo, posto che Ata, secondo i tempi del concordato, avrebbe dovuto cessare il servizio ben tre anni fa - ha continuato il sindaco - D'altra parte, è indubitabile che la città necessiti di un innalzamento della qualità della pulizia e della raccolta dei rifiuti.

In questi mesi, su richiesta e sollecitazione dell'Amministrazione, Ata ha adottato alcuni rimedi che hanno dato risultati parziali.

Ora, però è necessario un cambio di passo e per questo motivo l'Amministrazione ha già chiesto ad Ata un piano adeguato per migliorare il servizio, per un tempo compatibile con lo svolgimento del procedimento amministrativo".

"Ata, che già aveva predisposto un piano per l'estate, ha assicurato la consegna di questo nuovo piano entro pochi giorni.

Tuttavia, data la straordinarietà della situazione, ci sembra utile che venga aperta una discussione in commissione consiliare per poter valutare al meglio le più opportune soluzioni che si possono adottare.

Come noto, questa Amministrazione intende promuovere la discussione in Consiglio Comunale — anche al di là delle pratiche ordinarie — delle questioni più importanti che riguardano la città: è stato fatto per il PNRR, per la Sanità e allo stesso modo pensiamo sia utile che ciò venga fatto anche per un tema, come quello della pulizia, molto sentito in città - conclude il primo cittadino savonese - Pertanto, d'intesa con i gruppi consiliari di maggioranza, intendiamo richiedere la convocazione della commissione consiliare competente, nella quale chiediamo altresì venga prevista l'audizione dell'amministratore unico Gianluca Tapparini, il quale potrà illustrare il piano in corso di predisposizione, richiesto dall'Amministrazione, piano che potrà così essere posto alla discussione dei consiglieri".

La prima commissione è stata quindi convocata per lunedì 4 luglio alle 15.00.

Non sono mancate però le critiche della minoranza, con il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco che non le ha mandate a dire al sindaco.

"Mi scusi Sindaco, ma giunti a questo punto, di straordinario c'e solo il Suo stupore. Ma lei pensa davvero che organizzando un'ulteriore commissione consiliare ed audendo l'ingegner Tapparini di ATA, si possano risolvere problema dell'azienda, dei dipendenti, dei pensionati in attesa della liquidazione, dei fornitori che da anni attendono di essere pagati, della città sommersa dalla rumenta? Ma lei pensa davvero che occorra predisporre l'ennesimo piano straordinario per ATA? E chi dovrebbe pagarlo? E per quale durata? E con quali obiettivi? Avvocato Russo, ora è giunto in momento in cui lei dovrà iniziare ad assumere delle decisioni chiare e definitive in merito ad un tema cosi delicato, senza ulteriori rinvii e tentennamenti".