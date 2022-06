A Savona due settimane di vita fraterna con i Frati Cappuccini

I Frati Minori Cappuccini invitano adulti e giovani a partecipare a due settimane di vita fraterna nel loro convento in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta.

La prima si terrà dall'8 al 14 agosto per le persone sopra i 35 anni d'età e avrà il tema "Venite, riposatevi un po'", ispirato alle parole dell'evangelista Marco (Mc 6,31). "Saranno giorni alla (ri)scoperta di Dio nella pace del convento", spiegano i frati: al mattino meditazione guidata sulla Parola, riflessione personale e condivisione; al pomeriggio svago di gruppo; serata francescana vista mare; ogni giorno lodi, vespri e messa.

Le iscrizioni si chiudono venerdì 8 luglio. Per informazioni è possibile contattare fra Alessandro (alefrec@hotmail.it | 3498176415) o fra Hervè (herveviode@gmail.com | 3249077118).

La seconda sarà dal 22 al 28 agosto per chi ha dai 18 ai 35 anni: sette giorni in autogestione, in compagnia della Parola di Dio, aprendo il cuore all'ascolto di sé e condividendo il tempo di vacanza nel verde, al mare o curiosando in città. "Ritagliatevi gli ultimi giorni dell'estate per riprendere fiato e ripartire con sprint sulle strade della vostra vita", è l'invito dei cappuccini.

Per informazioni è possibile contattare fra Alessandro (alefrec@hotmail.it | 3498176415) o fra Roberto (ropertoparodi@gmail.com | 3403414320).