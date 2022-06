Fiat 500 sotto le Torri di Albenga, il programma

Domenica 3 luglio le mitiche Fiat 500 provenienti da tutto il mondo per la 39° edizione del Raduno di Garlenda, faranno tappa ad Albenga con la “Gran Parata” che si terrà dalle 9 alle 12 in viale Pontelungo con sosta nel centro storico e passaggio per le vie cittadine.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Un altro esempio di sinergia del territorio e di collaborazione al fine di valorizzare tutti i vari aspetti dello stesso e attirare così migliaia di visitatori. Siamo felici di poter ospitare la Gran Parata della mitica bicilindrica che ha fatto innamorare e che appassiona grandi e piccini e ringraziamo il Fiat 550 Club Italia per la collaborazione".

"Le 500 troveranno ad Albenga la cornice ideale per sfoggiare tutta la loro unicità e porteranno il nome della nostra Città in tutto il mondo, infatti al Raduno delle 500 di Garlenda partecipano centinaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero" conclude il primo cittadino.