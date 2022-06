Genoa, colpo di Coda in avanti: preso il bomber del Lecce, per lui un triennale. E in porta ecco lo spagnolo Martinez

Sarà sulle spalle di Massimo Coda, 33enne punta reduce da due campionati conclusi col titolo di capocannoniere della cadetteria e dall'ultima promozione da trascinatore del Lecce, il peso dell'attacco rossoblù genoano nella prossima stagione.

L'accordo con l'attaccante campano, già protagonista di una salita nella massima serie col Benevento, era nell'aria già da giorni, non solo per gli addetti ai lavori ma anche tra i "desiderata" della tifoseria, ed è arrivato nelle scorse ore: per lui l'onore di un triennale da 750 mila euro annui e l'onere di risolvere quell'assenza di gol palesatasi nelle ultime partita del Genoa che ha di fatto condannato la squadra di Blessin alla retrocessione.

Non è però l'unica operazione in attesa di ufficializzazione nonostante sia ufficiosa. Dai tedeschi del Lipsia è in arrivo anche il portiere Josep Martinez, 24enne "nato" calcisticamente parlando nella masìa blaugrana e cresciuto poi nel Las Palmas prima di trasferirsi nella squadra della galassia Red Bull, con anche diverse presenze nell'Under21 del suo Paese.

Legata a un'uscita è invece l'entrata prevista in difesa. Il club di Villa Rostan starebbe perfezionando in questi giorni con la Juventus l'accordo per lo scambio tra l'esterno difensivo Cambiaso, prodotto del vivaio genoano e nel giro della nazionale under, e il difensore Dragusin, lo scorso anno in prestito prima alla Samp e poi alla Salernitana. Inoltre, nelle casse rossoblù dovrebbe finire anche una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

La campagna tesseramenti '22/'23 non è ancora ufficialmente avviata, ma il Genoa ha già lanciato i suoi messaggi e anche con chiarezza: si riparte per essere protagonisti.