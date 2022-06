Savona, 16enne trovata in possesso di hashish: segnalata alla Procura dei minori

A seguito della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione della giovane e alla presenza dei genitori, gli operatori di polizia hanno trovato occultate in un cassetto ulteriori dosi già confezionate per un peso complessivo di oltre 30 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Per la 16enne è scattata una segnalazione alla Procura dei minori di Genova per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in atto le indagini per risalire al fornitore dello stupefacente.

Durante i controlli gli agenti hanno identificato anche un venditore itinerante di giocattoli per bambini privo della licenza commerciale e delle certificazioni di qualità dei prodotti. Per l'uomo, un cittadino del Bangladesh, è scattata una sanzione da 5000 euro e il sequestro della merce venduta.