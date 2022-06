Urta un'auto parcheggiata e si ribalta: solo paura sull'Aurelia all'altezza di Varigotti

Momenti di paura sulla via Aurelia a Varigotti, all'altezza de "La Ruggia" all'ingresso di ponente del borgo saraceno, dove l'autista di un'auto per cause non ben chiarite ha perso il controllo del mezzo urtando un'altra vettura in sosta e ribaltandosi.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito compreso il conducente del mezzo in movimento che è uscito in autonomia dall'abitacolo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, che hanno riportato correttamente sulla sede stradale il mezzo regolando anche il traffico, e gli agenti della Polstrada per rilievi e accertamenti del caso.

In prossimità del luogo del sinistro code e rallentamenti mentre si è proceduto a senso unico alternato temporaneamente per permettere i soccorsi.