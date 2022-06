Artisti ceramisti albisolesi donano scultura a Montelupo Fiorentino

Dodici ceramisti e artisti albisolesi, guidati dal Maestro Guido Garbarino e Gabriele Resmini, ospiti della festa Ceramic Off, oltre ad aver esposto un grande banco che raccoglieva la propria produzione, hanno donato, in accordo con la città di Montelupo Fiorentino, una scultura realizzata nei mesi precedenti presso lo studio Le Casermette di Pontinvrea gestito da Francesca Paviglianiti e 2GCeramiche.

Nella giornata di sabato, Garbarino con la squadra di fuoco composta tra gli altri da Angelo Zilio, Luca Pellegrino, Vincenzo Randazzo e Roberto Scarpone, ha così avviato e cotto in piazza Centi la scultura.

Domenica 26 giugno, è stato aperto il forno che conteneva la scultura ANOTHER BRICK, progettata da Guido Garbarino e Gabriele Resmini. L’opera, delle dimensioni di un metro per ottanta centimetri, elaborata con gli artisti e gli artigiani di Officina900, coworking di Albisola Superiore, è stata estratta dal forno “primitivo”, costruito in loco, e montata dal vivo, andando a creare un muro di 12 mattoni cubici in terra pirofila decorata.

Sul muro sono apparse, composte come in un graffito metropolitano trattato con diverse tecniche, dalla pittura con le terre naturali alla scultura a rilievo, le figure di due armigeri delle città ceramiche coinvolte: Montelupo Fiorentino (Firenze) e Albisola Superiore. Quattro facce per lato sono state inoltre dipinte a smalto, da due grandi maestri decoratori della tradizione, Marialuisa Vrani e Stefano Bartoloni, con le palette coloristiche tradizionali delle due città.

La costruzione della scultura ha destato un grande entusiasmo tra il pubblico, che non si aspettava da un forno a legna tradizionale la cottura di un pezzo così contemporaneo.

Un omaggio reso a Montelupo e all’amicizia che lega i ceramisti e gli artisti delle due regioni.