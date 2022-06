Ombrelloni in legno: 5 prodotti di tendenza nel 2022

Gli ombrelloni in legno hanno un vantaggio in termini di estetica e una naturale eleganza nella struttura senza paragoni con i classici modelli in acciaio. Forse, la loro unicità risiede nella venatura del legno che risalta contro la pioggia, o il design naturale che si enfatizza in automatico associandolo a una festa mondana. Qualunque cosa sia, gli ombrelli in legno sono altamente dichiarativi e si propongono come soluzione ideale per qualsiasi evento alla moda.

Tra le loro innumerevoli qualità non figura solo l’ottimo aspetto, ma anche la loro innata resistenza in caso di maltempo. La struttura così robusta è adatta a resistere ai forti venti improvvisi nonché agli acquazzoni tipici della stagione. Inoltre, la tessitura è studiata per asciugarsi in fretta così da non impedire l’utilizzo dell’ombrellone in legno dopo la pioggia.

Infine, questo tipo di ombrelloni sono stati progettati per resistere nel tempo, rendendoli di fatto un investimento congeniale. Ma se il tuo obiettivo non è quello di acquistare un ombrellone ma di noleggiarlo, sai già verso quale articolo rivolgere la tua attenzione.

Se stai cercando degli ombrelloni in legno eleganti, pratici e alla moda assicurati di cercare look classici, qualità e sicurezza di non dover scappare di fronte a un cambio climatico.

Le qualità imprescindibili da ricercare negli ombrelloni in legno

Non tutti gli ombrelloni in legno sono di qualità. Esistono dei modelli creati con materiali di scarto che non garantiscono robustezza e impermeabilità. Per questo diventa fondamentale rivolgersi a degli specialisti nel settore del noleggio in grado di assicurare tutte le qualità elencate che ricerchiamo nei prodotti.

Gli ombrelloni di qualità sono dotati di stecche e strutture testate per essere resistenti. Inoltre, la tessitura del telo è provvista di un ingegnoso meccanismo a "camino" capace di donare una maggiore resistenza alle raffiche di vento improvviso. Tale struttura così modellata impedisce all'ombrellone di inarcarsi e quindi di rompersi e di rovinare l'evento in programma.

Bisogna altresì valutare, in fase di noleggio, la praticità di chiusura e di apertura degli ombrelloni visto la loro naturale pesantezza. Dobbiamo quindi selezionare un sistema manuale provvisto di carrucola e spinotto di sicurezza in prossimità del palo centrale. In questo modo, sarà facilmente apribile e chiudibile da tutti, anche dagli ospiti, qualora ne avessero la necessità.

I 5 modelli di tendenza nel 2022

Una volta stabilite le qualità da ricercare nel prodotto specifico, passiamo a selezionare quali sono i 5 modelli più richiesti di ombrelloni in legno e di tendenza nel 2022. Il primo è l’ombrellone che recupera spazio al fine di ottimizzare un’estensione ridotta.

Questo tipo di ombrellone è l’ideale per quelle feste riservate realizzate in spazi ridotti. Hanno una struttura centrale capace di chiudere all’unisono stecche e telaio senza disturbare gli ospiti o le persone nelle vicinanze. Hanno l’eleganza tipica degli ombrelloni che si vedono nei bar del centro storico.

Il secondo elemento di tendenza è la ricerca dei colori neutri o le tinte pastello che vadano a conformarsi nell’ambiente senza creare interferenze cromatiche. Per questo la gamma di prodotti proposte dal mercato per il 2022 vira sulle tonalità crema, giallo, bianco, grigio, verde e arancio. Tutti colori dai toni smorzati e poco appariscenti.

Come terzo elemento di tendenza c’è la ricerca delle venature originali del legno. La struttura si presenta quindi in maniera naturale senza l’artificio di verniciature che vadano a cancellare la naturale esposizione lignea. Una sorta di esaltazione dell’originalità concernente il singolo pezzo di legno.

Non poteva mancare la richiesta di resistenza: una struttura in grado di competere con gli sbalzi atmosferici improvvisi tipici di un clima in mutamento. La robustezza del palo centrale, delle stecche e dell’intelaiatura sono fondamentali così come la resistenza della verniciatura capace di non offuscarsi con l’esposizione costante esterna ai più disparati eventi atmosferici.

L’ultimo elemento di tendenza è l’impermeabilità del tessuto alla pioggia: pertanto la tessitura deve essere realizzata in una maniera specifica. Si predilige, infatti, la tessitura media fine provvista di una fibratura diritta. Tale procedura garantisce la resistenza del telaio nel tempo e il rallentamento della corrosione e dell’usura.

Tutte queste qualità sono importanti nella selezione di ombrelloni in legno, considerando la funzionalità e la tendenza del mercato.