Albissola, domani (1° luglio) inaugurazione mostra "Il Mare & La vita negli abissi"

Mostra estiva dedicata al mare alla Fornace Alba Docilia, sulla falsariga di quella appena conclusa con successo, che ha avuto come tema la colomba. Si torna al coinvolgimento di tre componenti: gli artisti e gli artigiani della ceramica, gli studenti e gli appassionati di mail-art. L’idea, nata da una proposta dell’associazione ‘A-Mare’ che ha appena portato a compimento la seconda edizione del premio (borse di studio) intitolato a Maurino Porro, grazie all’associazione ‘La Fornace’ della presidente Enrica Noceto, si è trasformata in esposizione di opere in ceramica, disegni (sono in tutto 141) e cartoline inviate per posta.

L’inaugurazione è in programma venerdì 1 luglio, alle ore 18; la mostra resterà aperta fino al 4 settembre, con il nuovo orario: giovedì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17- 19. Visitabili, come sempre, le fornaci storiche e gli antichi terrai e le mostre permanenti su gli Stili e sui Macachi di Albisola.

La mostra oltre ai ceramisti (per la parte ‘Il Mare’), presenta i disegni realizzati dagli studenti dell’Istituto comprensivo delle Albisole sul tema ‘La vita negli abissi’; 141 i partecipanti all’iniziativa che ricorda Maurino Porro, coinvolte direttamente le classi quarte delle scuole primarie Della Rovere di Albisola Superiore e Barile di Albissola Marina e le seconde della secondaria di primo grado de Andrè. Per posta, da diversi giorni stanno arrivando le cartoline per la sezione mail-art.