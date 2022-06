Aperi-Jazz al Priamar, il 2 luglio a Savona la musica di Gegè Telesforo e i laboratori di ceramica

La magia del jazz approda al Priamar sabato 2 luglio alle 19.30 grazie a un celebre artista, Gegè Telesforo che approda a Savona nell’ambito del festival AlbisJazz, appuntamento organizzato dall’associazione La Bella Brezza con la direzione artistica di Dado Moroni e Gianmaria Bonino.

“E’ un appuntamento - dice l’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - che abbiamo fortemente voluto importare a Savona e che ci consente di fare una sperimentazione su tre fronti: l’orario dell’aperitivo; il luogo, che non è il palco del Maschio, ma una zona più raccolta e panoramica del Priamar, il terrazzo della piazza della Cittadella; la ceramica che, al pari della musica, diventa un vero e proprio elemento di intrattenimento”.

L’evento ospitato in Fortezza, dal titolo “AperiJazz. Musica e Ceramica”, avrà inizio all’opera dell’aperitivo per consentire al pubblico di godere del tramonto dallo splendido Belvedere del Caffè delle Recluse accompagnato dalla voce del celebre cantante jazz Gegè Telesforo, dal suo pianista Domenico Sanna, dal maestro Enzo Zirilli alla batteria, da Giampaolo Casati alla tromba e dagli allievi della Masterclass AlbisJazz.

Il tutto, sarà arricchito dalle dimostrazioni dei ceramisti delle associazioni Bf Ceramiche, Ceramiche Agorà, Stella D’Argento e Carlo Bernat Ceramiche, grazie a una fruttuosa collaborazione con Confartigianato Savona e Baia della Ceramica.

Nel corso della serata, sono previsti anche alcuni laboratori di ceramica per i più piccoli a cura di Bf Ceramiche, Stella D'Argento, Ceramiche Agorà e Carlo Bernat Ceramiche (costo 5 euro). Per i laboratori, è gradita la prenotazione c/o Bf Ceramiche Via Bartolomeo Guidobono, 50/R tel. 019.815579, email info@bfceramiche.

Il Caffè delle Recluse propone le seguenti stuzzicanti opzioni:

- Aperitivo con isola dei fritti espressi in show cooking (panissa e frisceu di erbe aromatiche assortiti), accompagnato da prosecco o analcolico: 10 euro

- Conetto di fritto misto tra quelli sopra indicati: 5 euro

- Analcolico o prosecco: 5 euro

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, Gegè Telesforo è da sempre un artista poliedrico e un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz. Dal 2012 insegna Jazz e Improvvisazione Vocale presso la Venice Voice Academy di Los Angeles (California-USA). Sarà presente anche il suo tastierista, Domenico Sanna, considerato uno dei più raffinati ed eleganti pianisti jazz emersi negli ultimi anni.

Enzo Zirilli è considerato uno dei batteristi e percussionisti più creativi e versatili delle ultime generazioni. Nel 2004 si è trasferito a Londra, dove si è subito imposto come uno dei musicisti più richiesti della scena londinese e britannica. Nel corso degli ultimi 25 anni, ha collaborato in giro per il mondo con grandi musicisti appartenenti alle aree del jazz, della world music e del pop, quali: Bob Mintzer, Tom Harrell, Peter Bernstein, Dado Moroni, Hamish Stuart (gà chitarrista di Paul McCartney), Jason Rebello (già pianista di Sting) e molti altri. Negli ultimi anni è rientrato più stabilmente in Italia ed è attualmente docente di Batteria e Percussioni Jazz al Conservatorio G. Verdi di Torino.

Classe 1959, genovese, Giampaolo Casati è diplomato in Tromba al Conservatorio N. Paganini di Genova nel 1985 e in Jazz al Conservatorio F. Dall’Abaco di Verona, svolge da diversi anni attività concertistica, didattica e di arrangiatore per Big Band e combo Jazz. Attualmente è docente al Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria dove ha la cattedra di Musica d’insieme Jazz. Tra le altre cose, dal 2002 è direttore artistico della prestigiosa Scuola Musicale G. Conte di Genova.

Savona è uno dei cinque Comuni ad ospitare «AlbisJazz», originale Masterclassche, dall’1 al 6 luglio, non si esaurisce all’interno delle mura di un edificio scolastico, ma durante le serate “invade” il territorio con concerti, incandescenti jam session e aperitivi a due passi dal mare, in alcuni degli scorci più belli della Riviera.

La rassegna musicale dedicata alla musica jazz è organizzata dall’associazione La Bella Brezza, in collaborazione con l’associazione Note e Natura di Cuneo, i Comuni delle due Albisole, Savona, Celle e Varazze, Confartigianato Savona e Baia della Ceramica; con il contributo della Fondazione De Mari, di Banca Generali Private e di Assicurazioni Generali, e il supporto di Ascom Albisola, Golf di Albisola, Radio Jasper e Spirit Torino.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.albisjazz.it oppure i canali social Labellabrezza su Instagram e La bella brezza su Facebook.