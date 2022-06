Alassio, dal 1° luglio al via l'iniziativa per far conoscere la realtà del Volontariato del territorio ai giovani

Prenderà il via domani, venerdì 1 luglio l'iniziativa coordinata dall'Associazione Mornese in collaborazione con l'Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio, per far conoscere la realtà del Volontariato del nostro territorio ai giovani.

"Si tratta del Patto di Sussidiarietà Giovani Generazioni, nel quale sono previste - spiega Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - quattro giornate a contatto con i volontari di Protezione Civile, ognuna su temi differenti. La prima, "Proteggere per aMare: la bellezza del creato" prevede davanti alla sede comunale una presentazione del Gruppo Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile e dell'attività del Centro Operativo Comunale con visita alla sala adibita al Coc e alla sala consiliare. Replicheremo quanto già predisposto in occasione della Giornata della Protezione Civile e che aveva avuto un grande riscontro presso le scuole cittadine, illustrando le norme di auto protezione in caso di allerta​".

Giovedì 7 Luglio il tema sarà "E avrò cura di te: rispondo al grido della Terra" nel quale verrà illustrato il modus operandi nel caso di un evento idrogeologico. In proposito sarà utilizzata la tenda della Protezione Civile già assemblata davanti alla sede di Alassio Salute, che, in questo periodo di cessata emergenza, non viene utilizzata dal Centro Medico.

Giovedì 14 Luglio si terrà l'incontro "Io ho cura di te: rispondo al grido dei poveri", sul tema dell’ antincendio boschivo e non, con simulazione di spegnimento di focolai presso Campo di Loreto.

infine, giovedì 4 Agosto "Non rimango indifferente: rispondo al grido dei poveri e della Terra" sarà un incontro sul tema del controllo del territorio per evitare incendi, ostruzione dei tombini ecc… in cui i ragazzi e le ragazze che interverranno saranno coinvolti nella pulizia di un sentiero.

"I ragazzi conosceranno a fondo la struttura - conclude Giannotta - il funzionamento della Protezione Civile, diventando, essi stessi, protagonisti delle simulazioni per mettere e mettersi al sicuro in casi di emergenza: conoscere per agire".