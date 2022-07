Piscine, presentato alla Gropallo il consorzio 'Obiettivo Sport e Salute 4.0' (Foto e video)

Ieri, presso la piscina Gropallo di Nevi è stato ufficialmente presentato il consorzio 'Obiettivo Sport e Salute 4.0', la risposta dei gestori liguri di impianti polisportivi alle nuove sfide dell'oggi e del futuro.



Il mondo è cambiato e con esso l'idea stessa di sport. Sono cambiate le esigenze dei servizi ad esso correlati, le aspettative delle famiglie e dei praticanti, come delle amministrazioni pubbliche. Lo sport intercetta e risponde oggi a nuovi bisogni e nuove istanze, non solo gestionali ed economiche, per le quali sono necessarie nuove professionalità e nuovi processi.





Fondamentale è fare sempre più rete e promuovere una visione prospettica che sappia cogliere la nuova trasversalità e opportunità, coniugando esigenze ed aspettative dei diversi ambiti. Con questa mission nasce il consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0, presentato alle tante autorità genovesi e liguri ed agli stakeholder - consorziati e aziende - nella serata di giovedì 30 giugno, nella splendida cornice della Piscina Gropallo di Genova Nervi.A introdurre il Obiettivo Sport e Salute 4.0 (assente il Presidente Luca Baldini), sono stati il Vice Presidente - Andrea Biondi ed il fondatore Massimiliano Mantovani, che dopo il saluto della padrona di casa Sara Zotti (Presidente di Piscina Gropallo - Nervi) hanno accolto i tati ospiti, circa un centinaio tra consorziati (16 strutture), partner (dieci aziende liguri dei vari settori) e vari addetti ai lavori.La prima fila era quella dei grandi eventi a conferma dell'importanza del progetto. Tra gli altri dell’Assessora della Regione Liguria con delega allo sport - Simona Ferro. il Sindaco di Genova Marco Bucci - anche in veste di Presidente ANCI Liguria, il Vice Sindaco di Genova - Pietro Piciocchi, la neo Assessora con delega allo sport ed agli impianti sportivi - Alessandra Bianchi (alla sua prima uscita pubblica e subito in prima linea sul tema), e della neo consigliera comunale con delega all’Innovazione Laura Gaggero, il Presidente del CONI Liguria - Antonio Micillo, il Direttore Generale del CSI - Centro Sportivo Italiano - Michele Marchetti (per via della convenzione con l'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI).Il consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0 raccogliere infatti alcuni dei principali gestori di impianti sportivi liguri - di un po' tutte le discipline sportive - e diverse aziende e partner interessati a migliorare le proprie competenze, condividendole con altri esperti del settore per accrescere professionalità e qualità dei servizi erogati.Alla luce delle note problematiche legate alla pandemia prima ed alla guerra in Ucraina oggi, l’obiettivo principale di Obiettivo Sport e Salute 4.0 è oggi quello di migliorare la sostenibilità degli impianti, gestiti per conto delle amministrazioni di riferimento, abbattendo i costi energetici attraverso investimenti sull’impiantistica, necessari per garantire la continuità di un servizio così importante per le sue ricadute sulla salute pubblica e sulle occasioni di socialità dei cittadini.La presenza ed il sostegno del consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0 sarà così fondamentale per aiutare ogni aderente a sviluppare soluzioni utili ad implementare servizi e modalità operative, migliorare i ricavi e diminuire le perdite, ponendosi nei confronti delle/a Pubblica Amministrazione come interlocutore credibile, dotato di competenze trasversali e fortemente radicato sul territorio, con capacità anche economiche di sviluppare e realizzare progetti per gestire sempre meglio un bene pubblico di forte valenza sociale e con importanti ricadute occupazionali locali. Sinergia che permetterà inoltre di creare e gestire eventi che potranno valorizzare il territorio e garantire grande visibilità mediatica oltre che un ritorno economico, anche in termini di turismo sportivo.Alcuni dati del consorzioObiettivo Sport e Salute 4.0: n. 16 consorziati, 25 impianti polifunzionali in gestione diretta, 63300 metri quadrati di strutture sportive, 3560 iscritti alle varie attività, 7900 presenze medie giornaliere, 7000 iscritti alle attività didattiche bambini e ragazzi, 1900 atleti agonisti coinvolti, 29 milioni il fatturato dell’ultimo triennio, 13 milioni il fatturato dell’ultimo anno ante covid, 100 dipendenti assunti a in via stabile, 520 collaboratori sportivi, 1.600.000 gli investimenti degli ultimi 5 anni.Per info: segreteria@obiettivosportesalute.it oppure www.obiettivosportesalute.it