Parkinson e terapie complementari, due appuntamenti divulgativi ad Albenga

Sabato 16 luglio 2022 l’associazione “Prendiamoci per mano APS” di Albenga getta un altro “sasso nello stagno”: due appuntamenti divulgativi alle 10.00 ed alle 15.30.

Lo scopo è quello di informare e sensibilizzare non solo coloro che sono coinvolti per lavoro o perché vivono “sulla propria pelle” la malattia di Parkinson, ma tutta l’opinione pubblica, su questa realtà e su come affrontarla in modo da garantire una qualità di vita che sia la migliore possibile.

La giornata si articolerà in due momenti distinti: alle ore 10.00, presso l’auditorium San Carlo di Albenga si terrà la conferenza: “Parkinson e terapie complementari” dove interverranno relatori di grande rilievo nazionale : il dottor Nicola Modugno , neurologo IRCCS del Centro Neuromed di Pozzilli, la dottoressa Silvia Della Morte, Psicologa e Psicoterapeuta, fautori della “Sail 4 Parkinson” e l’Equipe del Reparto di Neurologia dell’ Ospedale San Martino di Genova.

Saranno presenti inoltre la dottoressa Ilaria Moreno, Responsabile Scientifico dell’associazione “Prendiamoci per mano” e Paola Nocera, caregiver facente parte della stessa associazione, per condividere le esperienze vissute.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si proseguirà l’attività nel salone Don Pelle di San Giorgio d’Albenga, dove Silvia Mecca, Grief Counselor e Dottoressa in Psicologia clinica e della riabilitazione e la ceramista Marisa Borra proporranno un laboratorio artistico sull’arte del Kintsugi, tecnica di origine giapponese. Lo scopo del workshop è di suscitare emozioni finalizzate a “guardare con gentilezza le ferite dell’anima” per affrontare le difficoltà che la vita propone in modo più consapevole, sereno e amorevole.

“Con questo evento l’associazione vuole proporre una nuova visione nell’affrontare la malattia di Parkinson: infatti molto spesso il malato e i suoi famigliari pongono dei limiti che in realtà sono sovente mentali. Il Parkinson invece può essere vissuto come un nuovo inizio rivalutando determinati valori e aspetti della vita” dice Ilaria Moreno, responsabile scientifico dell’associazione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Albenga e fa parte del calendario delle manifestazioni estive, l’ingresso è libero, su prenotazione al numero 351 54 59 813.

Coloro che vorranno potranno liberamente donare un’offerta che sarà utilizzata dall’associazione per sostenere la realizzazione della prima ”Sail for Parkinson Liguria”: weekend esperienziale di attività veliche, marinaresche e outdoor per i malati di Parkinson e i loro caregiver, che si terrà nel nostro comprensorio nei giorni 15, 16,17 e 18 settembre 2022.