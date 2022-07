Proteste e fischi a Cairo per Toti: "Ho subito contestazioni di maggiore intensità"

"Se quelle sono tutte le persone che non condividono la mia politica a Cairo in tutta franchezza ne esco molto rinfrancato, erano 10-12, ho subito contestazioni di maggiore intensità".

Ha risposto così il presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti sulla contestazione subita ieri a Cairo Montenotte in occasione dell'avvio del primo ospedale di comunità della Liguria

Toti era stato infatti accolto da un gruppo di manifestanti giunti per portare al cospetto del massimo esponente politico ligure tutto il proprio disappunto verso la politica sanitaria regionale. "Vergogna, vergogna" (oltre ad una serie di fischi) l'urlo rivolto al presidente della Regione che, dopo la visita all'interno del nosocomio, ha lasciato la Val Bormida tra la contestazione generale.

Contestazione che non ha risparmiato nemmeno il sindaco cairese Lambertini "accusato" di aver contribuito alla chiusura dell'ospedale.

"Capisco che ci sia qualcuno che politicamente continui a strumentalizzare la sanità, la trovo ignobile se sono dirigenti politici di partito, trovo che spaventare le persone facendo leva su bisogni primari come la salute sia qualcosa che francamente non dovrebbe avere dignità nella politica, credo che si stia facendo un lavoro straordinario sia a livello nazionale che locale per ridare forma e smalto alla nostra sanità - ha continuato Toti - Cairo 10 milioni di investimenti il primo ospedale di comunità forse in Italia che apre, la collaborazione con i medici di medicina generale, investimenti per oltre 2 milioni e mezzo, la sperimentazione di radiologia domiciliare che abbiamo visto mentre qualcuno contestava senza capire cosa stavamo facendo".

"Il Pnrr è stato votato da tutti i partiti all'unanimità dal Parlamento della Repubblica italiana, mi auguro che i consiglieri che qua e là contestano i bilanci delle aziende sanitarie e qualche esagitato per strada, facciano parte degli unici tre partiti che non hanno votato Pnrr, le case della salute e della comunità. Se mi ricordo bene, Alternativa C'è, ItalExit e Fratelli d'Italia, tutti gli altri dovrebbero essere d'accordo almeno per coerenza con loro stessi, sennò sono le Psichiatrie a dover aumentare non gli altri reparti" conclude il presidente regionale.