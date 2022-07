La Camera di Commercio ricorda Claudio Casanova, assessore del comune di Finale Ligure

Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria partecipa al dolore della comunità di Finale Ligure per la scomparsa dell’assessore comunale Claudio Casanova.

Insieme al presidente dell’ente camerale Enrico Lupi, lo ricorda con particolare commozione il vicepresidente Angelo Berlangieri che, nel rivolgere un pensiero alla famiglia, sottolinea come abbia avuto modo di apprezzare “le qualità umane e professionali dell’assessore Casanova nelle molteplici occasioni di collaborazione tra le istituzioni, in particolare per quanto riguarda le attività del Tavolo di coordinamento del turismo nella provincia di Savona”.