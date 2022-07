Genoa, un campione del mondo per la Primavera: la panchina dei giovani grifoni ad Alberto Gilardino

Tempo di rinnovamenti in casa Genoa, e non solo a livello di prima squadra.

Dopo una stagione culminata con la retrocessione anche per la Primavera rossoblù, i giovani grifoncini cambiano guida tecnica passando da Luca Chiappino a una vecchia conoscenza: "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister!".

A darne così notizia è stato lo stesso club di Villa Rostan, confermando le voci che circolavano già da diverse settimane con l'ex centravanti, autore di 20 reti in 52 presenze in due stagioni genoane, che era tornato a vestire la casacca a quarti rossoblù in un raduno di vecchie glorie genoane a Spotorno.