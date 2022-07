Loano, al Giardino del Principe la bouganville in fiore regala un trionfo di colore

Dal viola al rosa, poi il rosso. Tre colori, migliaia di sfumature. Siamo a Loano, la bouganville del Giardino del Principe è in fiore e regala uno spettacolo unico agli occhi.

La rigogliosa pianta è ormai famosa per la sua imponenza e ogni anno turisti e residenti aspettano luglio per godersi la sua fioritura. E anche questa volta l’attesa non è stata vana.Le piante che compongono la bouganville, in realtà, sono sette, alcune più giovani altre meno. Tutte insieme danno vita ad una manifestazione mozzafiato della natura, che è possibile ammirare anche in altri scorci della città o nei giardini delle case.

Il periodo ideale per scattarle una fotografia è proprio questo: la bouganville raggiunge l’apice dello splendore al momento in cui cambia la stagione e inizia l’estate. Pronti con la reflex?