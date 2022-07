Finale, il concerto del maestro Alberto Luppi dedicato a Claudio Casanova

Sarà un concerto diverso, quello di martedì 5 Luglio alle ore 21 presso il suggestivo scenario dei Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure, che vedrà sul palco il Maestro Alberto Luppi Musso, pianista compositore e insegnante finalese d’adozione, accompagnato in questa performance a quattro mani dalla giovane e promettente Lucrezia Ferrara.

Ospite della serata anche Elisabetta Vallone, che presterà la sua meravigliosa voce in alcuni dei brani proposti.

Una performance che sarà dedicata a Claudio Casanova, assessore proprio di Finale Ligure recentemente scomparso lasciando senza parole un’intera comunità. Sarà così la musica a ricordarlo, abilmente offerta al pubblico in questa occasione.

“La scomparsa di Claudio Casanova per me non è solo la perdita di un grande amministratore, un assessore attento e interessato, ma soprattutto quella di un vero amico”, ha dichiarato Alberto Luppi Musso.

Vari generi e stagioni della musica, dalla classica, al rock, al jazz, trasporteranno gli spettatori in un viaggio spazio temporale da compiere insieme, grazie ai brani sapientemente trasformati da Luppi Musso e dalla giovanissima Lucrezia Ferrara: Bach, Chopin… Eagles, Muse, New Trolls si susseguiranno in un vortice di note ed emozioni. Ingresso Gratuito.