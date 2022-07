Kronoteatro presenta la nuova rassegna estiva “Zingarate”, in scena in cinque comuni del savonese

Kronoteatro moltiplica l’offerta culturale ideando e realizzando un circuito di spettacoli teatrali che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Savona. La seconda edizione di Zingarate, realizzata con il contributo della Fondazione A. De Mari oltre che col sostegno dei Comuni aderenti, propone spettacoli per le nuove generazioni e per adulti ad Albenga, Borghetto Santo Spirito, Villanova, Toirano e Castelbianco nei mesi di luglio ed agosto andando così ad incrementare l’offerta culturale e turistica estiva e riservando un’attenzione particolare agli spettatori di domani, le nuove generazioni.

Si parte venerdì 8 luglio a Villanova con lo spettacolo per ragazzi L’elefantino della compagnia bolognese La Baracca Testoni Teatro che racconta del piccolo pachiderma Bubu e delle sue mille avventure.

Si prosegue domenica 10 luglio ad Albenga, in Piazza San Michele; lo spettacolo Lettere da nessun altro del Teatro Nazionale di Genova, ci racconta di “storie di amicizia, di curiosità, di lunghe attese e di grandi incontri, di piccole e grandi solitudini. Storie piene di passioni e contraddizioni risolte con soave intelligenza e poesia.”

Venerdì 15 luglio a Toirano andrà in scena Le canzoni di Rodari di Kosmocomico Teatro, uno spettacolo-concerto sulle canzoni dello scrittore e poeta piemontese; la compagnia presenterà il giorno successivo, sabato 16 luglio a Borghetto Santo Spirito, lo spettacolo I musicanti di Brema, tratto dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm.

Lunedì 25 luglio ad Albenga il giovane pubblico potrà assistere a uno spettacolo dove realtà e fantasia si fondono insieme, per dare vita ad una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note: Il re tutto cancella della compagnia Teatroperdavvero.

Sarà poi la volta del teatro per adulti il sabato 30 luglio a Borghetto santo Spirito dove andrà in scena, nella suggestiva location di Castello Borelli, lo spettacolo Sergio di e con Francesca Sarteanesi fresca di una nomination al Premio Ubu come miglior attrice; lo spettacolo è così descritto: “Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco”.

Giovedì 11 agosto a Colletta di Castelbianco tornerà L’elefantino con la possibilità di abbinare allo spettacolo un aperitivo al Colletta Bar - Scola in borgo, che sponsorizza la serata (info in calce).

A chiudere la rassegna, Venerdì 12 agosto ad Albenga e sabato 13 agosto a Villanova, sarà Kronoteatro con Renart - processo a una volpe; lo spettacolo, che racconta delle malefatte della volpe Renart e del processo a cui è sottoposto, ha vinto il Premio città di Vimercate assegnato dalla Giuria dei Ragazzi durante lo storico festival Vimercate dei Ragazzi.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne L’elefantino a Castelbianco.

“Ci piace pensare a questa rassegna di teatro come ad un investimento sul futuro, come ad una Scommessa – spiegano i membri di Kronoteatro -. Se proponiamo oggi alle nuove generazioni un teatro moderno e di qualità, domani saranno spettatori informati, critici ed esigenti, alzando così l’asticella delle aspettative, inducendo gli operatori culturali e gli organizzatori di eventi a rinnovare i linguaggi ed a moltiplicare l’offerta”.

“Zingarate è però anche, come suggerisce il titolo della manifestazione, l’occasione perché le generazioni si ritrovino assieme per passare un momento spensierato, leggero, ma non superficiale. Questo circuito di spettacoli è anche l’opportunità per i Comuni di creare un tessuto virtuoso di collaborazione e garantire un’offerta culturale e turistica non scontata nell’ottica di un turismo culturale diffuso tra riviera ed entroterra. Siamo felici che tanto la Fondazione De Mari, quanto le amministrazioni locali abbiano creduto in questo progetto di politica culturale dallo sguardo lungo e speriamo che in futuro possano aumentare i soggetti coinvolti, allargando la rete del circuito e coinvolgendo sempre maggiori comunità in questa avventura”, concludono.

Per informazioni: info@kronoteatro.it - tel. 350 058 0311 - https://zingarate.wixsite.com/zingarate