Proteggere per aMare ad Alassio, la prima giornata del patto di Sussidiarietà Giovani Generazioni

Un'autentica esplosione di giallo che ha coinvolto l'intero comune di Alassio, sindaco compreso, e che ha caratterizzato il primo incontro del Patto di Sussidiarietà Giovani Generazioni.

Bambine e bambini con la loro maglietta gialla, simbolo e ricordo dell'evento, hanno preso parte con entusiasmo e attenzione alla prima giornata in compagnia dei Volontari della Protezione Civile di Alassio. Per loro giochi e divertimento, ma anche una giornata di importante formazione.

"Si tratta della prima - spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - di quattro giornate a contatto con i volontari di Protezione Civile, ognuna su temi differenti. Il tema è stato "Proteggere per aMare: la bellezza del creato", ci siamo trovati davanti alla sede comunale per una presentazione del Gruppo Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile e dell'attività del Centro Operativo Comunale con visita alla sala adibita al Coc e alla sala consiliare. Abbiamo replicato quanto già predisposto in occasione della Giornata della Protezione Civile e che aveva avuto un grande riscontro presso le scuole cittadine, illustrando le norme di auto protezione in caso di allerta​".

Prossimo appuntamento giovedì 7 luglio sul tema "E avrò cura di te: rispondo al grido della Terra" nel quale verrà illustrato il modus operandi nel caso di un evento idrogeologico.