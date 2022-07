Missione compiuta per la Croce Bianca, a Savona arrivate 4 profughe ucraine: "Quaranta ore di viaggio in due giorni, stanchi ma con il cuore colmo di gioia" (FOTO e VIDEO)

"Quaranta ore di viaggio in due giorni e mezzo, stanchi sì ma con il cuore colmo di gioia perché porteremo con noi ciò che ha fatto la Croce Bianca. Ci ha arricchito".

Queste le parole del milite Rino Lupo della pubblica assistenza savonese che insieme ad Adriano Chiavacci sono tornati dal viaggio della solidarietà in Polonia dopo essere partiti sabato mattina alle 4.00 per far ricongiungere due bimbi ucraini di 3 e 5 anni con i loro genitori e portare a Savona 4 profughe scappate dalla guerra.

"E' stato un viaggio emotivamente molto forte, l'emozione data dai bambini è stata incredibile perché alla prima occasione il bimbo di 3 anni ha voluto che lo prendessi in braccio e da lì si è creato un attaccamento con la sorellina che non è stata da meno, abbiamo giocato e scherzato - dice il milite Adriano Chiavacci - Quando li abbiamo lasciati la sera, tanta gioia per quello che proveranno ma anche un po' di malinconia, il bimbo piccolo quando si addormentava, si svegliava per gli incubi e urlava, la bimba invece contava le pale eoliche e la nonna ci diceva che erano la prima cosa che avevano distrutto i russi per togliere energia".

"E' stato triste quello che abbiamo visto, siamo andati in una stazione secondaria di Varsavia fatiscente e c'erano controlli della polizia perché lì arrivano i treni dai territori martoriati . ha continuato Rino Lupo - Fuori c'era il contrasto, il palazzo moderno da una parte e dall'altra un'umilissima tenda dove c'erano presenti generi di conforto che potevano dare alle persone scappate dalla guerra. Non è stato facile perché ci ha fatto capire quanto siamo fortunati. La Croce Bianca rappresenta i savonesi con orgoglio e abbiamo portato la città di Savona in questo atto di generosità".

I bimbi non vedevano la loro mamma da più di 3 mesi, da quando in Ucraina è scoppiato il conflitto e grazie all'iniziativa della pubblica assistenza savonese una famiglia, composta anche dalla zia e dalla nonna, ha potuto ricongiungersi.

La seconda parte della missione ha visto portare a Savona due donne di 53 e 48 anni e due ragazze di 13 e 10 anni che arrivano da Lviv e Ivano-Frankivs'k e che sono giunte in Polonia tramite corridoi umanitari.

Le 4 profughe verranno ospitate da famiglie ucraine già presenti nel capoluogo di provincia.