Vessalico (IM): dopo il successo di ieri continua oggi la festa dell'Aglio (Fotogallery)

E' iniziata con grande slancio e registrando una grandissima partecipazione di pubblico la 262 edizione della Fiera dell'Aglio di Vessalico. Fin dalle prime ore del mattino molti amanti di questa eccellenza agroalimentare hanno raggiunto il paese della Valle Arroscia per acquistare le tradizionali reste. Dopo il taglio del nastro da parte del vicepresidente Regione Liguria Alessandro Piana con il sindaco Paola Giliberti ed i dirigenti della Cna di Imperia, Luciano Vazzano e Michele Breccione, che sostengono la manifestazione, grande successo per tutti gli eventi del ricco programma che accompagna la manifestazione. Centinaia le vignette realizzate in diretta dal cartoonist Tiziano Riverso. Applausi per “Aglio, Burro e Tajarin” con la presentazione del libro “Tajarin un piatto povero diventato ricco” di Luciano Bertello.

Seguitissimi emolto apprezzati gli show cooking della chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia (IM), le ricette con le erbe spontanee degli chef Giuliano e Matteo del ristorante “Cadò” di Cosio d'Arroscia accompagnati dal titolare Antonio Galante e i deliziosi biscottini all'aglio del maestro artigiano Massimo Migliaro di Dolcezze di Paganini (Genova) ideali per acompagnare l'aperitivo.

“Chi mangia aglio, campa gli anni di Noè” è questo il titolo del convegno sulle caratteristiche dell’aglio di Vessalico che aprirà il programma di oggi con inizio alle ore 11.00 e che sarà moderato da Claudio Porchia, giornalista e presidente dell’Associazione “I Ristoranti della Tavolozza”.

Dopo i saluti del Sindaco di Vessalico, Paola Giliberti, interverranno:

Laura De Benedetti (CREA, Sanremo), Federica Leuzzi (nutrizionista), Roberto Pisani (enogastronomo), dott. Claudio Battaglia (presidente LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Andrea Ferrari (presidente del Comitato per la Tutela dell’Aglio di Vessalico), Daniela Di Forti (responsabile condotta Slow Food Imperia), Alberto Marini, (presidente della Cooperativa A Resta, presidio Slow Food), Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Olmo Romeo coordinatore provinciale CNA Turismo e Commercio con le conclusioni di Alessandro Piana Assessore regionale agricoltura e vice presidente regione Liguria.

Durante l’incontro Alessandro Giacobbe presenterà la Relazione Storica, che sarà allegata alla richiesta di riconoscimento IGP.

Il programma prosegue : ore 12.00 Arrivo delle auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori. Ore 15.00 “Cappuccetto Green: la favola dell’aglio di Vessalico” con la Fata Zucchina, Renata Cantamessa accompagnata dai disegni e vignette per bambini con cartoonist Tiziano Riverso. Ore 16.00 show cooking del maestro gelatiere Alessandro Racca “Aglio nel dessert? Perchè no!”. Ore 18.00 chiusura stand.