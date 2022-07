L’informazione medica non è sempre reclame!

Cari Lettori, capita spesso che i mezzi di comunicazione ci parlino di medicina. Pagine web, trasmissioni televisive ma anche, banalmente, manifesti sui mezzi pubblici hanno per argomento, sempre più sovente, le terapie odontoiatriche.

Come riuscire a distinguere l’informazione obiettiva dalla mera pubblicità?

Beh, quando una cura viene promossa alla stregua di un 3x2 al supermercato, proponendola come ogni altro oggetto di consumo, risulta piuttosto evidente che il fine di quella campagna è “vendere” un qualcosa e produrre un utile, non eliminare un problema di salute. Spostare l’attenzione sul costo di un impianto dà per scontato che quella cura sia comunque l’unica soluzione al tuo problema e che l’importante sia renderla economicamente conveniente. Il fatto è che “denti finti e impianti” non sono una merce ma un rimedio artificiale a delle malattie, peraltro ampiamente prevenibili e curabili. È come se, anziché vaccinarci contro la poliomielite, ci facessimo sostituire le gambe “malate” con le protesi in carbonio che utilizzano certi atleti: alcuni di loro corrono i cento metri in 10 secondi, ma io preferisco avere le mie di gambe, anche se corro più lentamente! Una pubblicità che mi lascia intendere “trascura pure i tuoi denti, tanto poi con gli impianti risolviamo tutto”, non solo da una cattiva informazione, promuove comportamenti sbagliati.

L’informazione medica invece deve aiutare chi la riceve a poter fare le scelte più vantaggiose per la propria salute, anche se questo può risultare “commercialmente” meno conveniente per chi “vende”: ne sono un esempio le campagne contro il fumo, sicuramente non “benefiche” per gli utili delle multinazionali del tabacco…

Tornando al mio settore: quella che vedete sulla mia 500 è pubblicità, ma ha lo scopo di comunicare, a chi ancora non lo sa, che esistono dei dentisti che si occupano di curare i bambini (e che io sono uno di loro).

Per avere invece un esempio di “informazione medica” vi invito a vedere la puntata di venerdì scorso di Uno Mattina Estate (su Rai 1), dove il Dr. Pelagalli, fondatore di www.ildentistadeibambini.it ha rilasciato una intervista in cui si fa della vera comunicazione scientifica: non sentirete parlare né di indirizzi né di prezzi, bensì vengono dati dei consigli a beneficio di tutti i genitori per aiutarli a crescere dei bimbi con i denti sani. Qui sotto c’è il link, guardate dal minuto 53,33 e buona visione!

https://www.raiplay.it/video/2022/06/UnoMattina-Estate-6c696ae9-04d3-4476-9f34-f5c9da6fedf3.html

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova