Da “La versione di Fiorella” ad “Albenga Racconta”: Ilaria Gaspari filosofeggia su “La vita segreta delle emozioni”

Tappa in terra ingauna questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, che si prepara ad ospitare un super evento ricco e intenso, con ospiti di altissimo livello: “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”. Tra gli altri, sarà presente la filosofa Ilaria Gaspari, nota al grande pubblico anche per la sua presenza alla trasmissione televisiva condotta da Fiorella Mannoia “La versione di Fiorella”, oltrechè per i suoi libri.

Prima di raccontarvi, in questo mio spazio, una cosa a cui tengo molto, ricordo brevemente in cosa consiste l’evento: si tratta di una tre giorni che si svolge dal 7 al 9 luglio, un festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione alla sue seconda edizione, con presentazioni di libri, incontri con autori, concerti, spettacoli dal vivo, proiezioni di film e laboratori per bambini. “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri” animerà per un lungo weekend l’affascinante centro storico, tra i più ricchi di storia della Liguria di Ponente (leggi QUI).

L’arte del racconto sarà il filo conduttore degli 11 incontri in programma che si svolgeranno in Piazza San Michele, Piazza IV Novembre e l’Auditorium San Carlo, accogliendo scrittori noti al grande pubblico, musicisti e attori che daranno vita a racconti sussurrati, suonati e recitati rivolgendosi a un pubblico di ogni età. Una serie di appuntamenti che parlano a grandi e piccoli, all’ombra del simbolo per eccellenza della città di Albenga: le sue secolari torri, ogni giorno testimoni di nuove storie.

Come anticipato in esordio, tra gli autori che prenderanno parte all’evento, anche una giovane scrittrice e filosofa straordinaria: Ilaria Gaspari, che ci presenterà il suo libro “Vita segreta delle emozioni”, edito da Einaudi. Avrò l’onore e il piacere di essere sul palco in piazza San Michele alle 17 di sabato 9 luglio per accompagnare l’autrice nel viaggio emotivo attraverso gli stati d’animo che segnano l’esistenza umana.

Qualche anticipazione sull’autrice: Ilaria Gaspari è nata a Milano, ma vive tra Roma e Parigi. Dall’autunno 2021 fa parte del cast di PlayBooks, programma dedicato ai libri in onda su RaiPlay, oltre ad aver partecipato come ospite fissa di Fiorella Mannoia alla trasmissione “La versione di Fiorella” su RaiTre. Conduce, insieme a Pietro Del Soldà, la trasmissione “Zarathustra – tracce per non perdersi nella nebbia”, in onda la domenica mattina alle 10:15 su Radio3.

Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa, poi si è addottorata a Parigi, all’università Paris I Panthéon-Sorbonne. Nel 2015, il suo primo romanzo, “Etica dell’acquario” (Voland). Segue il secondo, nel 2018 per Sonzogno, “Ragioni e sentimenti. L’amore preso con filosofia”. Nel 2019 pubblica con Einaudi “Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita”, tradotto in Francia, Spagna, Brasile e presto in Grecia. L’ultimo lavoro nel 2021, sempre per Einaudi, “Vita segreta delle emozioni”, in corso di traduzione. Collabora con diverse testate giornalistiche e tiene corsi di scrittura alla Scuola Holden e alla Scuola Omero. Appassionata proustiana, per Emons ha curato la prefazione all’audiolibro di Alla ricerca del tempo perduto.

Le emozioni che abitano dentro di noi ci rendono umani. Fidarsi di quello che proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti a meravigliarsi del mondo.

Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia. “Vita segreta delle emozioni” è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui esprimiamo i nostri stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

Sabato 9 luglio alle 17 in piazza San Michele ad Albenga con Ilaria Gaspari parleremo della “Vita segreta delle emozioni”. Posso anticiparvi poco, ma vi lascio una certezza dell’autrice: le emozioni hanno ragione.

