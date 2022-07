"Liguria della Arti" fa tappa ad Albissola Marina

Per il quinto appuntamento di questa estate 2022, il “vascello” di "Liguria delle Arti" vira verso ponente e attracca martedì 5 luglio ad Albissola Marina nella bellissima e prestigiosa cornice della settecentesca Villa Faraggiana: una delle dimore più ricche di fascino con il suo parco all’italiana e gli sfarzosi interni con opere d’arte di altissima qualità come le sculture che si trovano nell’incantevole Galleria delle Stagioni, una tra tutte il Narciso alla fonte dello scultore barocco Filippo Parodi, che è stato allievo del Bernini. Quest’ultima, una specchiera in legno dorato che l’artista genovese scolpì traendo spunto dal mito narrato nelle Metamorfosi, è stata definita uno dei capolavori della grande decorazione europea da Alvar González-Palacios, uno dei massimi esperti d’arte contemporanei.

A svelare qualche segreto di questo inestimabile gioiello lo storico dell’arte Giacomo Montanari, specialista di storia dell’arte ligure e, dal 2017, curatore scientifico della manifestazione culturale Rolli Days di Genova.

Gli inserti musicali saranno a cura di un musicista proveniente dalla G.O.G. Giovine Orchestra Genovese, garanzia di un altissimo profilo: il violoncellista Riccardo Agosti che presenterà brani di autori classici come Johan Sebastian Bach e contemporanei come Luciano Berio e Benjamin Britten.

Per l’occasione il talento attoriale di Pino Petruzzelli si misurerà con le pagine di due grandi poeti: da una parte il latino Ovidio, autore del poema Metamorfosi da cui interpreterà il Mito di Narciso e dall’altra i versi di Angelo Barile, poeta italiano del primo ‘900 nato ad Albissola Marina.

L’evento a Villa Faraggiana si terrà con inizio alle ore 21 Nei pressi della villa è presente un’ampia area di parcheggio.

La serata si svolge in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’organizzazione ringrazia il Comune di Albissola Marina e Albezzano srl per la preziosa collaborazione.

“Un’importante occasione per promuovere le bellezze di Albissola Marina attraverso la cultura in tutte le sue forme – sottolineano il sindaco Gianluca Nasuti e il Delegato al Turismo Enrico Schelotto – e permettere di conoscere questa meravigliosa Villa e il suo prestigioso parco. Siamo felici di ospitare nuovamente questa rimportante rassegna che raccoglie in sé le eccellenze del territorio e le rende fruibili a tutti con un format innovativo ed itinerante. Sarà l’occasione di scoprire questo angolo appartato di Albissola e ammirare le meraviglie che sono custodite al suo interno. L’evento di Liguria delle Arti – precisano il Sindaco e il Consigliere - si svolgerà in contemporanea con la rassegna musicale AlbisJazz per le vie del centro storico e il contest enogastronomico tra attività della ristorazione che vedrà la sfida tra i ristoratori a colpi di grande cucina e che animerà tutta Albissola Marina”.