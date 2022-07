Loano non solo mare, il 7 luglio escursione a Cima Bausetti

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 7 luglio è prevista un'escursione a Cima Bausetti, nella zona della Val Casotto, a circa duemila metri d'altezza.

I partecipanti si ritroveranno alle7.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui ci si dirigerà verso Garessio, con un itinerario a scelta, a seconda delle preferenze e delle località di partenza, passando per Bardineto, Calizzano e colle del Quazzo oppure per Albenga, Zuccarello e colle San Bernardo, o ancora per autostrada, uscendo a Ceva e puntando direttamente a Garessio. Da Garessio si prende la Sp178 in direzione Casotto-Garessio 2000 e si perviene all’ampia Colla di Casotto. Alla Colla i partecipanti si raggrupperanno (intorno alle 9/9.15 circa) e insieme scenderanno al paesino di Val Casotto e proseguiranno fino al Colle della Nuvolera (a 1.450 metri, con ampio parcheggio) dove sorge la Cappella della Madonna delle Nevi della Navonera e dove inizia la camminata.

L’escursione comincia con un primo tratto un po’ ripido ma che ben presto diventa un tranquillo percorso di media montagna, con le salite che si alternano a tratti pianeggianti, attraversando estese faggete e radure prative: buona parte dell’itinerario si svolge lungo la cosidetta Via dei Cannoni, come è denominato il percorso che porta all'ampia dorsale pascoliva percorsa in passato da svariati eserciti, e raggiunge alfine la Cima Robert (a 1.819 metri). In questa zona, in particolare nella località non a caso denominata Accampamento, si possono ancora osservare i resti di vecchie trincee, con le sagome in metallo che ricordano la Guerra delle Alpi dove a fine '700 si fronteggiarono il Regio Esercito Piemontese e la Francia repubblicana. Dalla Cima Robert alla Cima Bausetti (a 2002 metri, percorso facoltativo: è un’andata e ritorno) ci si arriva con poco più di mezzora di facile cammino, percorrendo un panoramico itinerario che offre spettacolari viste sulle Alpi Liguri, dal Pizzo d’Ormea all’Antorotto, dal Mongioie al Mondolè. Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario di salita.

La gita avrà una durata di 5 ore e seguirà un itinerario di andata e ritorno, con difficoltà E ed un dislivello di 600 metri circa. I capigita sono: Renato Garolla, Franco Calderone, Mario Chiappero e Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.