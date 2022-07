Parole ubikate in mare a Savona: 7 serate con gli autori, tra le penne più importanti in Italia

Inizia anche a Savona (per la prima volta in modo ufficiale) "Parole ubikate in mare", il prestigioso Festival letterario estivo della Liguria. Dal 7 luglio al 26 agosto sette serate con alcune delle più importanti personalità del mondo della cultura del nostro Paese.

I sette incontri si svolgeranno alle ore 21.15 in piazza Sisto IV a Savona, mentre altri dieci incontri si svolgono in Piazza Concordia ad Albissola Marina, la piazza storica del Festival da dodici anni.

La rassegna, curata dalla Libreria Ubik e dal Comune di Savona, ha la direzione artistica di Renata Barberis e prevede le letture degli attori Jacopo Marchisio e Margherita Sirello.

Ecco date e autori che si alterneranno a Savona: il 6 luglio Gianrico Carofiglio presenterà “Rancore (Einaudi); il 9 luglio sarà la volta di Antonio Caprarica con il suo "William & Harry. Da inseparabili a nemici" (Sperling & Kupfer); l’11 luglio Valeria Parrella parlerà de “La Fortuna” (Feltrinelli); il 17 luglio Antonella Viola presenterà "Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere" (Feltrinelli); il 22 luglio Massimo Recalcati con "La Legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi" (Einaudi); il 7 agosto sarà la volta di Maurizio De Giovanni con "Un volo per Sara" (Rizzoli); chiude Antonella Boralevi il 26 agosto con "Magnifica creatura" (La Nave di Teseo).

L'ingresso agli eventi è gratuito. In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al coperto, nell'atrio del comune a Savona adiacente alla piazza.