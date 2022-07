Saliceto (CN): la presentazione del libro 'Saverio Grave – Delitto sulla terra rossa'

Domenica 10 luglio alle ore 16,30 si terrà la presentazione del libro "SAVERIO GRAVE - Delitto sulla terra rossa" nella suggestiva cornice del Castello di Saliceto (Castello Marchesi del Carretto - Via Vittorio Emanuele 2, Saliceto) all'interno dell'evento "Parole e Note in Castello 2022". Sarà presente l'autrice Laura Graziano.

La cultura del territorio e il classico mistery, in una rilettura moderna, si sposano perfettamente in "Saverio Grave – delitto sulla terra rossa". Il primo di una serie di gialli ambientati nelle Langhe, patrimonio UNESCO e territorio amato in tutto il mondo da noti scrittori del Novecento quali Pavese e Fenoglio.

Saverio Grave, ansioso, misantropo e amorevolmente irritante, è il protagonista che svelerà i misteri che circondano il paese.

Un giallo classico, enigmatico e ricco di personaggi sorprendenti che conquista il lettore dall'inizio alla fine.

La trama del romanzo si svolge a Saliceto, piccolo paese medievale di confine dalla grande memoria storica, ritenuto la Rennes-le-Chateau d'Italia.

Sinossi:

Scendendo dalla chiesa al campo sportivo, don Francesco Bruni fa una scoperta agghiacciante. Un efferato delitto scuote Saliceto, tranquillo paese delle Langhe dove si è ritirato Saverio Grave, un uomo schivo ed enigmatico che vive in compagnia di un altrettanto misterioso e impenetrabile domestico. Suo malgrado, Grave si ritroverà coinvolto nelle indagini, affidate a un Commissario di polizia, Trespoli, dal cuore buono e poca esperienza. È il Questore stesso a insistere per questa collaborazione che vedrà aggiungersi anche Valeria, la nipote di Grave in visita allo zio per un anno sabbatico, preso dopo la Laurea in psicologia. Tra personaggi simpatici e sospetti, una vecchietta che fuma la pipa, una burbera perpetua e un ricco castellano, si nascondono molti segreti. L'unica cosa certa è che la vittima era amata da nessuno.

Le parole dell'autrice su "Saverio Grave – Delitto sulla terra rossa"

“I personaggi principali saranno presenti anche nei prossimi romanzi della serie, non sono personalità assolutamente statiche, ma affronteranno cambiamenti psicologici, raggiungendo anche una certa maturità emotiva e affettiva, venendo a svelare, pian piano, al lettore il proprio passato. Non si tratta di un romanzo corale; la personalità ingombrante di Saverio Grave rappresenta il fil rouge del romanzo e sarà il lettore stesso a decidere se riterrà il protagonista simpatico o meno, egoista o gentile. Secondo me in ognuno di noi, nella nostra anima, è presente un po’ di Saverio, che rappresenta la nostra modalità di porci nei confronti del nostro prossimo, quando siamo meno propensi a socializzare o quando ci sentiamo incompresi”.

L'autrice

Laura Graziano, nata a Torino nel 1980 è scrittrice e ghostwriter. Ha pubblicato il primo libro nel 2002. “Saverio Grave - Delitto sulla terra rossa” è il suo settimo romanzo e il primo della serie dedicata alle indagini di Saverio Grave.

