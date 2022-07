Borghetto S. Spirito: "Biblioestate 2022", gli appuntamenti del mese di luglio

Divertimento e intrattenimento a Borghetto Santo Spirito: tornano i pomeriggi dedicati ai bambini, un nuovo ciclo di iniziative di promozione della lettura e laboratori estivi, organizzati Biblioteca Civica.

Aprirà la rassegna Nati per leggere al mare! appuntamento dedicato alla lettura per i più piccini, nel segno di NPL® , dedicato ai bimbi dai 0 ai 3 anni, in programma il 6 luglio ed il 27 luglio alle ore 16.30, in Biblioteca.

Il giardino Stefano Pittaluga ospiterà l'11 luglio un doppio appuntamento: al pomeriggio, alle 16.30, un Laboratorio musicale per piccoli musicisti creativi, per avvicinare i bambini ai suoni e alle percussioni, guidati da grandi Musicisti: Leo Saracino e Dino Cerruti.

Dopo aver svolto il laboratorio, i piccoli “Musicisti creativi”, si esibiranno a suon di coperchi e mestoli e strani oggetti musicali, alla sera, alle 21,30. Musicisti si diventa, divertendosi.

Sempre al giardino Stefano Pittaluga, il 20 luglio, appuntamento con Mi leggi una storia?, alle ore 16,30 . Tante letture spassose e vacanziere per bambini dai 3 ai 6 anni.

Tutte le attività e gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito. Occorre iscriversi contattando la Biblioteca Civica di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà: tel. 0182 973016 – mail biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it