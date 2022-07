Covid-19, Toti riunisce le aziende sanitarie e gli ospedali: "Previsti report Alisa su quanti positivi asintomatici ricoverati per altre patologie"

Riunione questa mattina del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio, i vertici di Alisa e del Dipartimento Salute e servizi sociali della Liguria.

"Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 ed evitare di tornare a rallentare i nostri reparti”, spiega il presidente Toti.

“Considerato che il 70% dei ricoverati in ospedale con tampone positivo non ha sintomi legati al virus ma è ricoverato per altre patologie – aggiunge il governatore - andranno organizzati, dove possibile, dei reparti dedicati all’interno della specialità pertinenti alla malattia o patologia per cui si viene ricoverati. Inoltre abbiamo chiesto ad Alisa che ogni mercoledì, sulla base delle cartelle cliniche, trasmetta un report in cui venga indicato chi risulta ricoverato in ospedale con tampone positivo ma senza sintomi (quindi per altra patologia) e chi invece è ricoverato per sintomatologia da Covid. Nella speranza – conclude il presidente della Regione - che il Governo intervenga al più presto con un cambio di tutte quelle regole, ormai non più attinenti alla realtà che stiamo vivendo, ben diversa da quella di due anni fa”.