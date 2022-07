Il sindaco di Vessalico ringrazia tutti coloro che hanno contribuito allo straordinario successo della Festa dell’Aglio

"Arrivo con un pochino di ritardo - scrive il sindaco di Vassalico, Paola Giliberti - perché eventi più importanti come l’emergenza idrica mi hanno impegnata in queste ore. Ma è giunto finalmente il momento dei ringraziamenti per la riuscita della Festa dell’Aglio, che si è svolta in paese nell’ultimo week end e che ha visto il ritorno sul prato della fiera di tantissime persone venute sia per acquistare le reste sia per seguire l’interessante programma, che prevedeva incontri, presentazioni libri, show cooking, degustazioni e tante altre attività. Insieme al Comitato dei produttori, che voglio ringraziare per l’impegno, abbiamo fatto il possibile per assicurare una bella festa e crediamo di esserci riusciti considerando i molti complimenti e giudizi positivi, che abbiamo registrato".

"Oltre al Comitato ed alle istituzioni, Regione, Provincia e Camera di Commercio, voglio ringraziare le associazioni come Cna di Imperia e associazione di Ristoranti della Tavolozza per la partecipazione ed il sostegno alla realizzazione del programma di eventi. Un grazie a Slow Food ed alla cooperativa La Resta per la presenza e sostegno. Un grazie a tutti i partecipanti al convegno di domenica, che ha registrato un’ottima e qualificata presenza. Grazie anche alle aziende e imprese che hanno voluto contribuire, in particolare all’azienda Rovere di Borghetto d'Arroscia, che ha donato una cifra importante e che ancora una volta mostra la sua sensibilità nel supportare le iniziative del territorio ed a un donatore anonimo che ha offerto il battesimo della sella e che ringrazio di cuore per il pensiero".

"Grazie anche alla disponibilità di tanti cittadini, che sono stati sempre positivi e propositivi e un ringraziamento anche ai Carabinieri, per aver presidiato nel modo migliore questa manifestazione. Grazie infine alla mia Giunta e agli Amministratori comunali, per la partecipazione e impegno. Grazie davvero a tutti. Ci rivedremo l’anno prossimo per un’edizione della festa che vogliamo far crescere ancora" conclude il sindaco.