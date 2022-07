Stella, San Bernardo saluta il suo storico campo sportivo con un torneo a sorteggio

È stato calcato da tre generazioni di stellesi e per questo è stata riproposto uno storico torneo per dargli il giusto saluto.

Tra settembre e ottobre partiranno i lavori sul campo sportivo di San Bernardo a Stella con il manto che sarà realizzato in sintetico e l'Aspi della frazione con patrocinio del comune ha deciso di dar vita ad un torneo di calcetto rinominato "Crunn-a de nöcce. The last dance" i prossimi 15-16-17 luglio.

Le squadre verranno composte a sorteggio con teste di serie e portieri. Sessanta gli iscritti per comporre sei squadre.

"Ringrazio i consiglieri Sergio Cheli e Alberto Baldi che hanno ricostruito il torneo e naturalmente all'Aspi di San Bernardo. Sarà l'occasione giusta per salutare il campo nel quale tre generazioni di cittadini di Stella hanno potuto fare sport".

Nell'aprile scorso erano stati preliminarmente acquisiti gli accordi tra il comune di Stella, la Parrocchia e la Curia Diocesana per la realizzazione del manto sintetico.

Partiranno così poi i lavori per programmare e finanziare l'esecuzione a cura del comune grazie a risorse che presto saranno disponibili tramite i proventi previsti dalla realizzazione del futuro parco eolico di Monte Greppino.

Il campo potrà essere utilizzato non solo per calcio ma anche per il tennis e forse l'hockey.