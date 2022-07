Endometriosi, Garibaldi (Pd): “Ad un anno dall’approvazione della legge, dalla Giunta ancora un nulla di fatto. Solo giustificazioni”

“Ad un anno dall’approvazione, all’unanimità, della legge sull’endometriosi da noi presentata, e dopo tre interrogazioni, la Giunta non ha ancora attivato il Comitato tecnico scientifico e tutte le procedure per la tutela delle donne affette da questa patologia fortemente invalidante. In altre Regioni dove la legge è stata approvata è già attiva”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la discussione in aula della sua ennesima interrogazione sul tema.

“A febbraio 2022 avevo chiesto se fosse stato definito il Comitato tecnico scientifico regionale sull’endometriosi e mi era stato detto che era in via di definizione. Ad aprile, alla seconda interrogazione, era ancora in sede di costituzione. A luglio siamo ancora al punto di partenza: Alisa scarica sulle associazioni la responsabilità dello stallo dicendo che è in attesa di ricevere i nominativi dei tre rappresentanti impegnati nel sostegno alle donne. Uno scaricabarile inaccettabile e irricevibile come risposta e giustificazione a un anno dalla presentazione della legge e dopo le svariate interrogazioni di sollecito”, conclude il capogruppo.