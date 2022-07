Funivie, l'assessore regionale Benveduti alla Commissione del Senato: "Integrare risorse stanziate e prorogare la cassa integrazione"

"Il traffico delle rinfuse e la loro logistica rappresentano per l’economia portuale ligure una storica attività e un possibile elemento di sviluppo, su cui è necessario investire per aumentare redditività, riducendo, al contempo, significativamente il traffico di mezzi pesanti sulle nostre strade e valorizzando l'area retroportuale della Val Bormida".

E' questa la necessità sottolineata dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti, nel corso dell'8a Commissione Lavori pubblici del Senato, presieduta dal presidente Coltorti, "sottolineando la soddisfazione per l'avvio dell'iter di ricostruzione dell'impianto, danneggiato dal nubifragio del 2019, e suggerendo la nomina di un sub-commissario, da individuare anche dall'emisfero delle partecipate regionali, che affianchi il commissario Paolo Emilio Signorini nella concessione dell'impianto".

"Importante, nell’ottica di una futura più efficiente operosità, anche un'integrazione alle risorse stanziate - aggiunge l'assessore - oltre il doveroso prolungamento della cassa integrazione fino al momento della riattivazione dell’impianto".

Anche il responsabile dello sviluppo economico della nostra regione ha quindi sottolineato gli obbiettivi già fissati da tempo dai sindacati, ossia quello di poter dare un futuro certo ai lavoratori attraverso una rinnovata gestione dell'opera: "Siamo convinti che ci siano tutte le condizioni affinché la società trovi un equilibrio economico che, senza sovvenzioni, permetta, non solo di assicurare l’attuale occupazione, ma anche di intraprendere possibili percorsi di rafforzamento dell'organico. Ringrazio il senatore della Lega Paolo Ripamonti per aver lavorato incessantemente per portare a un più alto livello istituzionale una tematica così importante per lo sviluppo economico ligure" conclude Benveduti.