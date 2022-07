Redstone Capital e Cerberus Capital Management pronti a unire le forze per l'acquisto della Sampdoria

Redstone Capital, società britannica e Cerberus Capital Management, fondo di private equity statunitense, interessati all'acquisto della Sampdoria. Secondo quanto anticipato da "Il Sole 24 Ore", infatti, il gruppo londinese e il colosso degli investimenti proveniente dagli Usa, uniti in una cordata, starebbero esaminando il dossier relativo al club blucerchiato.

Analizzando meglio le realtà citate, nelle fila di RedStone Capital si possono trovare molti manager con alle spalle esperienze nel mondo del calcio e più in generale dello sport oltre che dei media. Da segnalare, inoltre, come la società britannica possa disporre di conoscenze importanti nel settore immobiliare, in particolare nell’ideazione e costruzione di impianti sportivi e stadi: attualmente sta contribuendo alla costruzione dell’arena dei Golden State Warriors (Basket NBA).