Cairo come Albenga, una "lenzuolata" per avere il pronto soccorso: l'iniziativa del Comitato Sanitario Locale

Cairo come Albenga: "Un pronto soccorso per la vita". Continua la battaglia del Comitato Sanitario Locale Val Bormida per avere un ospedale efficiente in Val Bormida.

"Una bandiera 100x70 da esporre per continuare la nostra protesta - spiegano dal Comitato - L'obiettivo è sensibilizzare in maniera visiva la necessità di un pronto soccorso all'interno del nostro ospedale. E' fatta con una tela resistente, proprio come noi. Continueremo ad insistere sulle esigenze sanitarie in tutta la Val Bormida".

Per richiedere la bandiera contattare il Comitato Sanitario Locale Val Bormida: contributo minimo volontario 3 euro. L'appello alla cittadinanza: "Dopo averla appesa, fotografatela e postatela sul gruppo Facebook 'Un pronto soccorso per la vita'".