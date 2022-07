Concerto gratuito di Joe Bastianich e La Terza Classe a Cervasca (CN)

Joe Bastianich nato in America e precisamente nel Queens, fin da piccolo si appassiona alla musica, ascoltando cantanti e gruppi quali i Led Zeppelin, i Ramones, David Bowie e i Rolling Stones. Oggi conosciamo Joe Bastianich come un importante e affermato imprenditore e personaggio televisivo attivo nel settore della ristorazione.

La sua passione per la musica emerge nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

Dopo queste dovute premesse, possiamo confermare che domenica 10 luglio si potrà assistere e partecipare al concerto gratuito di Joe Bastianich e La Terza Classe a San Defendente di Cervasca alle ore 21:00, in piazza della Concordia.

Enzo Garnerone, sindaco di Cervasca “… sono molto soddisfatto per l’evento e ci sono tutte le premesse perché questo sia un grande concerto. Dopo due anni molto difficili la nostra amministrazione comunale e la proloco hanno trovato giusto regalare questo concerto a tutta la cittadinanza e a tutte le persone che avranno piacere di partecipare. Il palco verrà allestito a San Defendente di Cervasca, in piazza della Concordia”.