A Le Vele Alassio questa settimana inizia la vera festa

INIZIA LA FESTA IN SETTIMANA A LE VELE DI ALASSIO!



Molte albe abbiamo aspettato insieme ed altre ancora aspetteremo...

Concluso alla grande lo scorso weekend, siamo pronti a comunicare gli

eventi della settimana, che ci accompagneranno fino alla fine dell'estate.



Si parte giovedì con l'amatissimo party "Mamacita", serata famosa per il

suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.



Venerdì e sabato non può mancare il nostro "Weekend Nights" con i nostri

resident djs Ruben Lasala e Giorgio V., la musica di tipo open format

creerà una grande festa che durerà fino al sorgere del sole. Per

premiare le nostre clienti che parteciperanno questo giovedì a Mamacita,

l'ingresso del venerdì sarà loro offerto in omaggio.



Domenica ritorna il daytime di Change Your Mind a partire dalle ore

17:00 fino alle ore 04:00. Anche questa volta non mancherà una consolle

internazionale: il party sarà aperto dai Dajku Twins, djs cresciuti

all'interno del locale e del party. Protagonisti della serata il grande

ritorno di Tania Vulcano a Le Vele, la dj per eccellenza ed icona del

Circoloco di Ibiza, e la partecipazione di Hector Couto, dj spagnolo

molto acclamato nel panorama della musica House e Tech House. A

concludere l'evento ci saranno i Proudly People, djs milanesi in ascesa

grazie alle loro produzioni molto apprezzate che animano i party di Ibiza.



Le Vele Alassio presents Mamacita 7th July 2022



L'#EstateDaSogno Mamacita ci accompagnerà tutti i GIOVEDÌ fino alla

fine dell'estate...

GIOVEDÌ 07/07 OPENING PARTY

Vi aspettiamo!!!



Thursday 7th July 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Opening Party

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3kloXob29



Weekend Nights 8th & 9th July 2022



A life without love is like a year without summer.

Let's spend a magic Weekend all together!!



Friday 8th & Saturday 9th July 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

WEEKEND NIGHTS

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/56AM8oVtC



Change Your Mind Daytime Party Sunday 10th July 2022



Sunday 10th July 2022

From 5pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime Party