Le confraternite celebrano i patroni: apre Noli con Sant’Eugenio

L'estate è sempre densa di celebrazioni per le confraternite. In particolare, la stagione in corso rappresenta un "ritorno alla normalità" dopo due anni di pandemia di Covid-19. Oltre alle funzioni religiose si terranno infatti anche le processioni per le vie dei borghi.

Ad Ellera, frazione di Albisola Superiore, venerdì 22 luglio sarà il giorno di santa Maria Maddalena. A Noli la festa patronale di sant’Eugenio inizierà l'8 luglio alle ore 21 nella Concattedrale San Pietro con l’esposizione delle reliquie e dei corpi santi alla presenza delle autorità civili. Domenica 10 luglio alle 11 in chiesa si terrà la messa, lunedì 11 luglio alle 21 le reliquie saranno riposizionate nell’urna nell’altare laterale. In frazione Tosse il 31 luglio alle 19:30 sarà officiata la messa per sant’Ignazio, al cui termine avrà luogo la processione.

A Savona il 31 luglio sarà festa nella Cappella San Nazario, sulle alture di Lavagnola. A Segno, frazione di Vado Ligure, il 24 luglio alle 18 il vicario generale don Angelo Magnano presiederà la liturgia per santa Margherita, cui seguiranno il corteo sacro e il rinfresco.