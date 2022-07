Scatta il “West Coast Meeting Loano”, Toti: "Occasione per approfondire temi importanti della nostra società" (FOTO e VIDEO)

"La realtà serve ancora? Comunicazione e social in un mondo che cambia". È questo il titolo dell'incontro che ieri sera ha inaugurato ufficialmente il “West Coast Meeting Loano”, la settima edizione della manifestazione, promossa dall'associazione Cara Beltà e dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano con la collaborazione del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini.

"'West Coast' è un brand che credo ruberemo a questo pre-meeting di Rimini, perché rende bene l’idea di un’area del territorio omogenea, che unisce tanti comuni e ha saputo trovare una vocazione che va dal mare, con la Marina in cui ci troviamo, al nostro entroterra, con le attività outdoor per godere, anche con bici a pedalata assistita, dei nostri meravigliosi panorami - ha dichiarato il presidente della Regione - Insieme a tutto questo, e ne è dimostrazione la serata di stasera, c’è anche la voglia di utilizzare un periodo di svago, di ferie o comunque di maggior riposo come l’estate per approfondire temi importanti della nostra società, della realtà di oggi con i social e il web fino ai grandi temi con cui oggi ci confrontiamo e a maggior ragione sono importanti dato il momento difficile che stiamo vivendo, dall’economia alla guerra alle porte dell’Europa".

L'edizione di quest'anno prende le mosse da una citazione di Don Giussani: “La realtà non mi ha mai tradito”. La disinformazione che diffonde bugie e veleni “credibili” per confondere l'opinione pubblica (soprattutto in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace ci sono state e ci sono vere agenzie specializzate in menzogne) è sempre esistita, ma certo al tempo dei social il problema è esploso in maniera esponenziale. Se poi consideriamo la lunga stagione di pandemia che abbiamo vissuto (e cje ancora non abbiamo superato) e quella di una guerra alle nostre porte, ecco che la situazione si aggrava ulteriormente. E ad aggravarsi è anche il contesto economico, a cominciare dal mercato del lavoro in Italia per arrivare a quello degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente. In questo scenario è sempre più difficile affrontare la realtà, perché il mondo è più complesso e le relazioni più difficili; rapporti che a volte sembrano “impossibili”. Tecnologia e consumismo consentono alternative alla realtà, ma queste, alla fine, non soddisfano pienamente l’uomo. Dentro di noi c’è una spinta a conoscere e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con la realtà.