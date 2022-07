Buona Destra Liguria, il savonese Yuri Brioschi nominato responsabile regionale per la comunicazione

Gli elettori liguri hanno dimostrato di credere in una destra concreta e pragmatica che presenta buoni programmi e rinuncia a perseguire ideologie sovraniste e populiste, una “buona destra” insomma, ovvero quella che il partito fondato da Filippo Rossi vuole promuovere e accreditare da sempre.

Al termine del direttivo Yuri Brioschi, già referente per la Provincia di Savona è stato nominato responsabile regionale per la comunicazione, mentre l'avvocato genovese Simona Re ha ottenuto l'incarico di responsabile regionale per le Pari Opportunità e i Diritti Civili.