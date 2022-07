Campagne informative e sanzione Agcom, la Lista Toti: "Contestato l'uso del logo di Regione, non il contenuto"

"Deludere i sogni del consigliere Ferruccio Sansa è ormai una costante. E anche stavolta dovrà rassegnarsi ad ammettere di aver preso una cantonata insieme ai compagni del Pd".

Così in una nota i consiglieri della Lista Toti in Regione Liguria replicano agli attacchi della minoranza circa quanto deciso dall'Autorità Garante delle Comunicazioni la quale "avrebbe 'sanzionato' la Regione per 'propaganda elettorale con soldi pubblici' a proposito delle campagne informative sulla Sanità e sulle Infrastrutture", scrivono i consiglieri arancioni.

"L'intervento dell'Agcom non contesta in alcun modo il contenuto di tali campagne informative, ma l'uso del logo della Regione - sottolineano - Ci spiace anche deludere le sue speranze: la comunicazione istituzionale non verrà mai meno come lui auspica, perché siamo convinti che sia un dovere informare i cittadini di ciò che viene fatto e delle opportunità che si creano con l'attività dell'amministrazione. Regione Liguria avrebbe anche potuto impugnare la delibera e valutare nel merito la correttezza della campagna, ma per rispetto dell'Autorità ha preferito prenderne atto".

"Quanto al consigliere Luca Garibaldi e al Pd, li invitiamo semplicemente a chiedere spiegazioni al loro segretario regionale, Valentina Ghio - aggiungono poi - che come sindaco di Sestri Levante si è già vista muovere due volte gli stessi rilievi dall'Agcom. Ci hanno mai visto contestare queste presunte 'sanzioni' dell'Agcom alla loro diretta superiore? Capiamo d'altronde che per i doppiopesisti di professione la coerenza sia una prerogativa difficile da reperire" concludono.