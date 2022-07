Spese ed eventi di promozione, Grande Liguria accusa il presidente Toti: "Piuttosto si ricordasse di essere l'assessore alla Sanità"

"Le cronache ci narrano di cene sfarzose, organizzate in quel di Portofino, dal presidente della Regione Liguria con 170 invitati e 20.937,70 euro di spese: giusto atteggiamento e soprattutto giusto il momento, tenuto conto della situazione critica che vivono le famiglie liguri e italiane". Così, attraverso una nota stampa, il direttivo provinciale di Grande Liguria.

"Tra una libagione e l'altra, se il governatore trova il tempo, sarebbe importante tenuto conto che è l'assessore alla Sanità, che prendesse visione della situazione allarmante che devono affrontare gli ospedali in Liguria - prosegue la nota - ad esempio potrebbe provvedere a richiedere con urgenza un posto di polizia nei Pronto Soccorso e Dea prima che accada qualcosa di grave.

E già che ci siamo sarebbe un ottimo spot promozionale per la Regione risolvere il grave problema della viabilità impegnando tutti gli attori previsti perché ciò avvenga".

"Ai cittadini i movimenti che interessano non sono nuove formazioni politiche di cui non si sente il bisogno, ma un impegno per dare alla Liguria la credibilità che si merita" concludono da Grande Liguria.