Finale si emoziona sulle note di Alberto Luppi Musso e Lucrezia Ferrara nel ricordo dell'assessore Claudio Casanova (FOTO)

Ci sono eventi che scatenano sentimenti difficili da raccontare con le parole. Ebbene, in quei momenti ci pensa sempre la musica a prendere il loro posto e parlare molto più esplicitamente.

Così è stato ieri sera, martedì 5 luglio, nei Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, dove il Maestro Alberto Luppi Musso, pianista compositore e insegnante finalese d’adozione, e la sua giovane promettente allieva Lucrezia Ferrara hanno eseguito il proprio debutto estivo in riviera col concerto "Scomposizione a Quattro Mani", insieme alla voce di Elisabetta Vallone, dedicandolo a Claudio Casanova.

Una performance dedicata all'assessore finalese prematuramente scomparso una settimana fa, sempre amante e sostenitore di eventi dal significativo contenuto culturale come questo,

"La sua scomparsa è la perdita di un grande amministratore, un assessore attento e interessato per tutta la comunità, ma per me ha rappresentato inoltre quella di un vero amico - afferma il maestro Luppi Musso - La serata è stata un intenso vortice di emozioni e un omaggio sincero alla sua figura, al quale si è unito un numeroso pubblico. Mi mancheranno le chiacchierate e le risate con lui".

Diversi i brani dedicati all'ex assessore, eseguiti non solo dal Maestro ma anche dall'allieva, che hanno commosso la platea tra la quale sedeva la famiglia, omaggiata da Luppi Musso con un mazzo di fiori rimasto per tutta la durata del concerto a occupare "il posto che sicuramente sarebbe stato di Claudio in questa serata", aggiunge il pianista genovese.

Forte impatto emotivo ma anche grandi abilità tecniche dal palco del chiostro medievale, in un viaggio nell'intero universo musicale al quale ha preso parte un'altra giovane luppina, Aylin Mazza. Dalla classica al rock e al jazz, da Bach e Chopin ai Muse o perfino ad Astor Piazzolla, il pubblico finalese ha potuto godere di alcune ore di vera arte, proprio come sarebbe piaciuto al suo assessore.