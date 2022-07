Processo crollo del ponte Morandi, Egle Possetti mostra il tatuaggio dedicato alla famiglia: "Senza una condanna saremmo un Paese senza speranza" (Video)

Mostra il tatuaggio dedicato alla famiglia che ha perso la tragica mattina del crollo del ponte Morandi. Egle Possetti, presidente del comitato vittime crollo ponte Morandi fa vedere i nomi di Claudia, Camilla, Manuele e Andrea scanditi sull'avambraccio, mentre aspetta di entrare in tribunale, dove questa mattina è prevista la prima udienza del processo sul crollo del ponte.

“Sono tante le emozioni, - dice - abbiamo tante aspettative in questa giornata, questo processo deve portare ad avere giustizia e verità per le nostre famiglie e per gli italiani. Noi speriamo di ottenerle perché siamo convinti che l'impianto accusatorio sia molto forte, e questo impianto accusatorio se dovesse portare, anche con questi elementi fortissimi a un nulla di fatto, vuol dire che come nazione non abbiamo più speranza”.Possetti teme il rischio prescrizione, vista anche la mole di parti civili. “Vedremo se saranno tutte accettate, in ogni caso alcuni reati, quelli minori, nel 2023 si prescrivono, quindi già solo l'audizione di molti testimoni porta avanti le udienze, noi speriamo che tutto possa essere fatto in modo veloce, dall'altra parte ci aspettiamo i bastoni tra le ruote a ogni piè sospinto, perché quando gli elementi contro sono così forti devi attaccarti a quello che resta”.Sull'ordinanza del presidente del Tribunale che 'spegne le telecamere': “Penso che in questo frangente iniziale forse avere le telecamere non sia così importante, ma quando ci sarà il dibattimento le persone dovranno conoscere, in Italia spesso parlo con le persone, racconto particolari, ma non lo sa nessuno di quello che hanno rischiato tutti, la gente deve essere informata, anche per noi parenti che non potremo seguire tutte le udienze, speriamo ci possa essere la possibilità di vedere le immagini da casa”.