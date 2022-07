Come eliminare il crespo con la cuffia di seta

Schiacciati, aggrovigliati, spezzati, i tuoi capelli ne vedono di tutti i colori quando dormi. Per proteggerli quando sei tra le braccia di Morfeo, adotta questo semplicissimo trucco: indossa una CUFFIA DI SETA! Per avere bei capelli, incorpora la seta nella tua routine. Questa fibra naturale dalle proprietà eccezionali contribuisce alla buona salute dei tuoi capelli. Poiché la seta riduce l'attrito, i tuoi capelli si sentono meno elettrici e hai meno effetto crespo. Quindi, niente più capelli arruffati al risveglio! La seta preserva anche i ricci, quindi è la migliore alleata dei capelli ricci e crespi. Inoltre, questo materiale morbido e naturale protegge la tua lisciatura o asciugatura. A differenza del cotone che tende a seccarsi, la seta preserva l'idratazione dei capelli agendo così come una vera cura dei capelli. La seta assorbe l'umidità, creando una barriera protettiva che mantiene i capelli adeguatamente idratati. Assorbe molto meno sebo presente sui tuoi capelli. Sono quindi più protetti.

I benefici della seta sui nostri capelli:

La morbidezza della seta previene la caduta dei capelli. Saranno meno fragili, meno aggrovigliati quando ti svegli e molto più lucenti. Interamente naturale, la seta evita la produzione di sebo. Così i tuoi capelli rimangono puliti più a lungo. La seta protegge ricci e nodi, anche dopo diverse ore di sonno. Ti consente anche di mantenere la spazzolatura per tutta la notte.



Ecco le favolose azioni della cuffia di seta sui tuoi capelli:



Protegge i capelli

Quando dormi, sono i movimenti che fai che danneggiano i tuoi capelli. Con una cuffia di seta, li avvolgi in un bozzolo morbidissimo. La seta, grazie ai suoi numerosi benefici, ti aiuterà a preservarli.





Evita l'effetto crespo

L'effetto crespo si verifica quando la cuticola del capello (le squame che avvolgono e proteggono i capelli) si sollevano. Le loro cause principali sono l'attrito ripetuto e la disidratazione dei capelli. L'umidità accentua ulteriormente questo fenomeno. Tuttavia, la seta è nota per assorbire l'umidità, mantenere l'idratazione e limitare l'attrito. Riduce quindi naturalmente l'aspetto del crespo.



Riduce le doppie punte

Quando i tuoi capelli sono secchi e fragili, sulla punta dei capelli possono formarsi doppie punte. La cuffia da notte in seta nutrirà le tue punte e ti permetterà di trovare bei capelli.



Conserva i ricci e i capelli lisci

Difficile mantenere intatti i ricci o la stiratura quando dormi. La cuffia di seta terrà i capelli in posizione e li proteggerà dall'attrito che potrebbe danneggiare la tua pettinatura.



Lascia agire i prodotti di bellezza

La seta è un tessuto idrofobo e assorbe l'olio molto meno di altri materiali come cotone, lana o lino. Ciò significa che la seta non assorbirà acqua o olio dai tuoi prodotti di bellezza. Pertanto, i prodotti saranno meglio assimilati dai tuoi capelli.



Limita l'elettricità statica

La seta limita l'elettricità statica ed i capelli non sono più aggrovigliati o elettrici al risveglio.

Noterai anche una minore caduta di capelli a lungo termine. La seta è molto più efficace del raso.