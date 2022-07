Il Maestro Luzzati torna protagonista ad Albenga, il docufilm di Matteo Valenti al San Carlo per celebrare un talento ligure straordinario

Dopo aver ospitato con grandissimo successo, sia in termini di gradimento che in termini di visite, la recente e splendida mostra “Emanuele Luzzati Cantastorie” presso Palazzo Oddo, Albenga si prepara a un altro grande evento in programma per domani, venerdì 8 luglio, presso l’Auditorium San Carlo, che alle 11.30 vedrà la proiezione del docufilm “Lele, il magico mondo di Luzzati”, con la regia di Matteo Valenti.

La proiezione del docufilm è parte di “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, il festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione, che per tre giorni, da oggi, 7 luglio, fino a sabato 9 luglio, vede grandi nomi del panorama letterario, artistico e musicale italiano protagonisti di 11 eventi, tra presentazioni di libri, incontri con autori, concerti, spettacoli dal vivo, live painting, proiezioni di film e laboratori per bambini.

“Ho pensato di realizzare, grazie a Coop Liguria, ‘Lele, il magico mondo di Luzzati’ per celebrare il centenario della nascita del Maestro, un ligure straordinario che, anche se non voleva essere chiamato artista, ha spaziato in moltissime discipline lasciando un’eredità di opere meravigliose, a testimonianza di un talento praticamente unico”, ha spiegato ai microfoni di Savonanews Matteo Valenti.

“Lele, il magico mondo di Luzzati”, ideato e realizzato dal regista Matteo Valenti, contiene materiale d'archivio di diverse provenienze e interviste inedite a molti personaggi, famosi e non, che hanno lavorato con Luzzati nella sua lunga carriera, in tutti gli ambiti in cui ha operato: scenografia, illustrazione, ceramica, teatro, con particolare attenzione al cinema d’animazione.

“Il 18 settembre dello scorso anno il documentario è stato proiettato per la prima volta a Genova presso il Palazzo Ducale. 68 minuti per raccontare un grande maestro, attraverso voci inedite e di personaggi famosi, come Sgarbi, Branduardi, Baudo – continua il regista -. È stato inoltre proiettato in tutti gli istituti grafici e licei artistici della Liguria nell’ambito di un progetto che prevedeva anche la realizzazione di lavori a tema Liguria, ispirati alle opere e alle tecniche di Luzzati”.

Illustrazioni, locandine, sculture, scenografie e molto altro è stato realizzato dai ragazzi e ragazze delle scuole liguri interessate dal progetto. “Una selezione di questi lavori saranno esposti in una mostra che si terrà a Genova a Palazzo Ducale dal 12 al 18 settembre”, conclude Valenti.

Alla proiezione presso l’Auditorium San Carlo, domani parteciperà una rappresentanza di alunni del Liceo Artistico G. Bruno di Albenga che hanno preso parte al progetto di Valenti, sotto la direzione del professor Pietro Marchese, che ha spiegato: “Due le classi a indirizzo scenografico coinvolte: la terza e la quarta della sezione A . Gli studenti e le studentesse hanno realizzato ‘Signora Liguria’, una scultura in pieno spirito ‘luzzatiano’, grazie all’utilizzo di materiale di riciclo, come una vecchia sedia, un mortaio e altro. Hanno colto questa straordinaria opportunità per realizzare un apparato scenico alto 2 metri, ispirati dalle figure femminili tipiche della produzione artistica del Maestro. L’hanno reinterpretata utilizzando i colori della nostra Liguria e rappresentando gli elementi tipici dei monumenti più importanti delle quattro province liguri”.

“Sono stati bravissimi. Hanno lavorato con creatività e molto impegno. Il Maestro, ancora una volta, è riuscito a ispirare i giovani talenti con il suo esempio di grandissimo artista senza tempo che ha saputo rappresentare la bellezza della Liguria al meglio”, conclude Marchese.

Alla proiezione ad Albenga saranno presenti, oltre al regista Matteo Valenti, anche il presidente della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Emanuele Conte, e il direttore di Casa Luzzati, Sergio Noberini, che hanno patrocinato l’opera, insieme a Coop Liguria.

Matteo Valenti ha lavorato a molte serie televisive animate, lungometraggi, videoclip musicali, video corporate. È docente presso l’Istituto Europeo di Design di Milano e ha realizzato laboratori sul cinema d’animazione per conto di Fondo Monetario Internazionale, Rai Fiction e Festival della Scienza. Da diversi anni realizza progetti, video, documentari e anche film d’animazione con le scuole. Nel 2021, in occasione del centenario dalla nascita di Luzzati ha firmato appunto il documentario “Lele – Il magico mondo di Emanuele Luzzati”. Tra i riconoscimenti ottenuti, il film/progetto docufilm del 2015 “dRAW not WAR” ha ricevuto la Medaglia dal Presidente della Repubblica Mattarella e il sostegno di U2 e Pearl Jam che, in via del tutto eccezionale, hanno concesso l’uso di tre loro storiche canzoni. Nel novembre 2021 è stato presentato, sui canali social dei Queen e di Brian May, un video realizzato da Valenti per la canzone “Who wants to live forever” dei Queen e per la “Save me Trust” di Brian May.

Nella gallery il reportage sul lavoro svolto dagli alunni e le alunne del Liceo Artistico G. Bruno che hanno realizzato “Signora Liguria”.